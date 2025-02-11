Özersay, BM’nin Kıbrıs’taki çabasını değerlendirdi

Halkın Partisi Genel Başkanı Prof Dr Kudret Özersay, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Kıbrıs temaslarını BRT’ye değerlendirdi.

Dicarlo’nun dün akşam Türk-Rum Eski Müzakerecilerle görüştüğüne işaret eden Özersay, yararlı bir görüşme olduğunu belirtti.

Taraflar arasında görüş ayrılığının sürdüğüne işaret eden Özersay, BM Genel Sekreteri’nin konuya çok zaman ayırmasının zor göründüğünü, Genel Sekreter Guterres’in bir aşamada özel bir temsilci atayabileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin dikkatli olması gerekeceğini kaydeden Özersay, “ Bir temsilci, bazı şartlar yerine gelirse mümkün olmalı. Çünkü eskiden olduğu gibi normal bir özel temsilci atandı denilirse bu ortak zemin olmadan da müzakere sürecini başlatmak anlamına gelecek ve bizi içinden çıkılmaz bir sarmala sürükleyecek. Temsilcinin yetkileri net olmalı. Taraflar zıt dahi olsa kendi pozisyonları dile getirmeli. Sürecin, federal çözüm süreci başladı gibi bir duruma evrilmesine dikkat edilmeli” dedi.

BM’den çekilebileceği mesajları vermeye başlayan ABD sayesinde, BM’nin gücünün sorgulanmaya başladığına işaret eden Özersay, dünyadaki değişimin iyi gözlemlenmesi gerektiğini ifade etti.

BM’nin değil ABD’nin öne çıkmaya başladığı bir döneme girilmekte olduğunu vurgulayan Özersay, “BM’nin rolünün arttığı değil, azaldığını görüyoruz. Pek çok konuda BM’nin bypass edildiğini görüyoruz. BM’nin Mart Ayı’nda yapacağı toplantı önemlidir. Ancak uluslararası politika değişiyor. Artık diğer uluslararası aktörleri de doğrudan sürecin içinde görebiliriz” diye konuştu.

Özersay, “ Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm egzersizleri devam ederken, içinde Türkiye, İsrail, ABD’nin yer aldığı bölgesel işbirliği çalışmaları göreceğiz. ABD’nin tanınma olmadan bölgesel işbirliği vizyonunu görebiliriz” diye ekledi.