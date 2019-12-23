Özersay: Bölgesel aktör olmak için Kıbrıs müzakereleri dışında da aktif bir diplomasi şart

Kathimerini gazetesine konuşan ve sorunun federasyona ilişkin olmadığına inandığını belirten Dışişleri Bakanı Özersay, “farklı bölgelerde uygulanan federasyon sisteminin Kıbrıs açısından da olumlu sonuçları olabilirdi ancak Kıbrıs’ta federasyonun koşulları mevcut değildir, sıkıntı buradadır ve bunu görmek zorundayız. Buna gözlerimizi kapatırsak kısır müzakere süreçlerinde boşuna kürek çekeriz” dedi.



Özersay “Bunu söylerken mutlu olmuyorum ama gerçek şu ki taraflar birbirine güvenmiyor. Taraflardan biri yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemiyor. Federasyon kültürü ve federasyon tecrübesi yok. Madem federasyon için gerekli koşullar mevcut değildir o zaman mevcut koşullarla, bir noktadan, yani işbirliği yaparak başlayalım. Aşağıdan yukarıya bir ortaklık inşa edelim. Örneğin gelin gayri yasal göçe karşı, uluslararası teröre karşı mücadele için işbirliği yapalım” dedi.

KIBRIS’TA VE BÖLGEDE İŞBİRLİĞİ TEMELİNDE BİR ORTAKLIK MÜMKÜNDÜR

İşbirliği temelindeki bir ortaklıktan bahsettiğini vurgulayan Özersay, aşağıdan yukarıya, adım adım evrimsel bir yaklaşım önerdiğini söyledi.

Özersay “3 konuyla başlarız, bunlar devamında 13 olur, güven atmosferi gelişir ve bu aşamalı olarak ortaklığa dönüşür. Gelin bu ortaklığın 10 ya da 15 yıl sonra ne olacağına, yani federasyon mu, konfederasyon mu, iki devlet mi vs. olacağına bugün karar vermeye çalışarak canımızı yemeyelim, 50 yıldır bunu yapmaya çalışıyoruz ve başarısız oluyoruz. 20 yıl sonranın kavgasını ederken ve birbirimizi bunun için yerken günü yitiriyoruz. Yani yarın için kavga ederken anı yaşayamıyoruz. Gelin bugünü ve anı yaşamak için bir yerden başlayalım, işbirliği yaparak başlayalım” şeklinde konuştu.

BÖLGESEL AKTÖR OLMAK İÇİN KIBRIS MÜZAKERELERİ DIŞINDA DA AKTİF BİR DİPLOMASİ ŞART

Büyük güçlerin doğal gaz konusunda bölgede kendi oyunlarını oynadıklarını da hatırlatan Özersay, ABD’nin silah ambargosu konusundaki adımının büyük bir güçler mücadelesini merkezinde bulunduğumuzu gösterdiğini kaydederek “Piyon olmak istemiyorsak Kıbrıs sorunu dışındaki konularda da fikir geliştirmeli ve bölgesel bir aktör olarak bu alanlara dahil olmalıyız, bu aşamada bunun da yolu işbirliğinden geçer. Aksi halde sonuç alınmayan müzakere süreçlerinde farazi tartışmalarla figüranlara dönüşeceğiz” dedi.

23/12/2019 13:39