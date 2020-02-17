Özersay: BRT’nin anket yayınlama tavrı, siyasi ahlaka aykırıdır

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Gezici Araştırma Şirketi’nin KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik anket sonuçlarının Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) tarafından haber olarak yayınlanmasına ve telefonlara sms olarak iletmesine sert tepki gösterdi. Kudret Özersay BRT’nin anket yayınlama tavrını siyasi ahlaka aykırı bulduğunu ve BRT’nin içerisindeki zihniyetten şikayetçi olduğunu söyledi.

Özersay, kendisinin cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde kesinlikle devlet kaynaklarını kullanmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu “Markaj” programına konuk oldu.

“Rahatsızlığımı Sayın Tatar’a ilettim”

“ ‘Cumhurbaşkanlığı sürecinde eğer ortağımız devlet kaynaklarını kullanacak olursa bu sıkıntı yaratacaktır’ demiştiniz. Şu an bu sıkıntıyı yaşıyor musunuz?” sorusu üzerine konuşan Kudret Özersay şöyle devam etti:

“Ben bu TV programına bile kendi arabamla geldim. Ben bu seçim sürecinde devlet imkanlarını kullanmıyorum. Ben seçimle bağlantılı birini arayacaksam bile kendi cep telefonumdan arıyorum.

Bakanların faturası devlet tarafından ödenebilir ancak ben en baştan beri kendi faturamı kendim ödüyorum. Bir seçime giriyorsam ceremesini ben öderim. Bakanlıkta yediğimin içtiğimin parasını dahil ben ödüyorum.

Benim devletin parası ile ilgili bir hassasiyetim var. Şehit çocuğuyum, beni devlet okuttu. Bu benim hassas noktam.

Görevde olan başbakan ile aynı şekilde başbakan yardımcısının cumhurbaşkanlığına aday olmasının bazı sıkıntılar yaratabileceğini söylemiştim. Kısmen yaratıyor. Kendi aramızda tartışmaya neden oluyor.

Mesela bugün olan bir rahatsızlığımı söyleyeyim. Özel bir şirket tarafından yapılan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir anketin BRT tarafından yayınlanması, ayrıca BRT tarafından telefonlara sms atılması siyasi ahlaka aykırıdır.

Mecliste kendisine soru soruldu ve Sayın Tatar da bu durumun yanlış olduğunu söyledi. Rahatsızlığımı Sayın Tatar’a da ilettim. BRT’den böyle bir mesaj atılıyorsa, bu anketleri kimin yaptırdığı da belli olur. Benim şikayetim, BRT’nin içerisindeki zihniyettir.”

17/02/2020 18:59