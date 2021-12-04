Özersay: Bu çağda bu eziyet, olacak şey değil…

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04/12/2021

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Özersay: Bu çağda bu eziyet, olacak şey değil…

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyadan paylaştığı açıklama ile ülkede yaşanan akaryakıt krizine tepki gösterdi.

Özersay açıklamasında  Lefkoşa’da çok sayıda benzin istasyonunu gezdiğini kaydederek, hepsinden “akaryakıt yok” yanıtı aldığını Girne’ye evine dönebilmek için annesinin arabasını ödünç aldığını söyledi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

Lefkoşa’da çok sayıda benzin istasyonu gezdim, hepsi kapanmış akaryakıt YOK yanıtı aldım, yeterli benzinim kalmadığı için Girne’ye evime gelebilmek için Annemin arabasını ödünç aldım. 21. Yüzyılda YOKLUK yaşıyor olmamızın yegane sebebi hükümetin KRİZ YÖNETEMİYOR olmasıdır maalesef. Bu çağda bu eziyet, olacak şey değil…

04/12/2021 09:50
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TAGS: kudret özersay, kktc, akaryakıt
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