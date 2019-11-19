Özersay: Güney Kıbrıs’ın birçok noktada kırmızı çizgisi var

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Haber Kıbrıs Web Tv’de Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs Programına konuk oldu.

Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in Berlin’de gerçekleştireceği görüşme ile ilgili bilgi verdi. Özersay’ın konuşması şöyle: Berlin’e nasıl bir anlam yüklemek gerek sorusu üzerine konuşan Özersay şöyle devam etti: Neden bir araya geliniyor. Taraflar bir araya gelsin, neyi müzakere edeceklerini konuşsun. Başarısızlığın nedenin ne olacağını konuşacaklarsa, alternatifleri konuşabileceklerse, doğal gaz konusunu konuşacaklarsa anlamlı ve yararlıdır. Lute görüşmelerinin tutanakları ile geldi. BM’nin referans taslağı var. Benim gördüğüm mevcut taslakta tarih yok. Taraflar iki toplumlu iki bölgeli federasyon istiyor ancak iki taraf federasyona aynı bakmıyor. Daha önce herkesin yazmış olduğu kağıtların satır başlarını tek bir kağıda yazmak için bir araya geliniyorsa yararı olmaz. Bu görüşmenin içeriği önemli. İki kesimliliği ne kadardır konuşmuyoruz farkında mısınız? Rumlar federasyonu bizim anladığımız gibi anlamıyor. Güney Kıbrıs’ın birçok noktada kırmızı çizgisi var. Diğer partiler ne kadar içindeyse sürecin biz de hükümet olarak o kadar içerisindeyiz. Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında Doğalgaz konusunda Kıbrıs Rum tarafına sunulan önerileri benim bakanlığım hazırladı ancak bu konuda bizimle iş birliği yapılmıyor. Üzerinde uzlaştığımızı düşündüğümüz BM parametrelerini iki taraf aynı anlamıyor.

19/11/2019 10:30