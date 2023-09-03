Özersay: Bu istihdamlarla binlerce gencimize haksızlık ediliyor

alkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP-DP-YDP hükümetinin ara seçim arifesinde onlarca kişiyi sınavsız ve münhalsiz olarak, geçici işçi adı altında partizanca işe aldığını savundu.

Bu amaçla koalisyonun ortağı üç siyasi parti arasında sayı pazarlıkları yapıldığını ileri süren Özersay, son yapılan Elektrik Kurumu sınavının önce iptal edildiğini, daha sonra da "şaibeli" olarak nitelediği bir sınavın yapılmasıyla yine partizanca işe alımlar yapıldığını savundu.

Partililere Çalışma Dairesi’nde işsizlik kaydı yaptırtılarak yeni bir geçici işçi alım hamlesi yapıldığını ileri süren Özersay, “Bu şekilde haksız ve fırsat eşitliğini yerle bir eden istihdamlarla binlerce gencimize büyük bir haksızlık yapılıyor, devlet adeta çökertiliyor” dedi.

“Muhalefet ülkenin avuçlarımız arasından kayıp gitmesine seyirci kalıyor”

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “Meclis’te kalmayı tercih eden muhalefet ise bu hükümetin sona ermesi için bir adım atmak yerine ülkenin avuçlarımızın arasından kayıp gitmesine maalesef seyirci kalıyor” ifadelerini kullandı.

HP lideri açıklamasında “Herkesin anlaması gereken bir şey var, bu hükümetin devamına müsaade edersek önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde taş taş üstünde kalmayacak, ortada Devlet diye bir şey bırakmayacaklar, o zaman da ülke yönetimine talip olmanın anlamı kalmayacak, çünkü ortada yönetecek bir devlet kalmayacak. Meclis’te oturup kalan, bu hükümetin istifa ettirilmesi için o koltuklardan kalkma ya da varsa başka bir yoldan bu hükümeti istifaya zorlama yönünde karar almayan CTP’nin bu açıdan sırtında büyük bir sorumluluk vardır” ifadelerini kullandı.

Özersay açıklamasında ayrıca “En acı olan da devleti sevdiğini, devlete inandığını söyleyenlerin devletin içini boşaltmak adeta insanları devletten soğutmak için ellerinden geleni yapıyor olduklarını görmektir ve bu en yaman çelişkidir” dedi.

Yandaşlarına liste verdiler

Özersay açıklamasında “Kendi partililerine Çalışma Dairesi’ne gidip işsizlik kaydı yaptırmaya yönlendiriyor ve insanların eline işe başlayabilmeleri için hangi belgeleri almaları gerektiğini belirten listeler veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Ülkede başvurabilecek durumda olan herkesin haberdar olmasını sağlayacak şekilde duyuru yapılması yerine duyurusuz, münhalsiz ve sınavsız şekilde yeni bir partizanca işe alım dalgası başlatılmak üzere olunduğunu iddia eden HP lideri Özersay “Çalışma Dairesinin farklı bölgelerindeki birimlerine başvurular patlamış durumda, liyakatle değil kendilerine ve partilerine olan sadakatle istihdam yapmaya devam ediyorlar. Bu türden yaklaşımlar zaten çok yıpranmış olan kamu bürokrasisini tamamen bitirecek, bu kafayla devlet diye bir yapı bırakmayacaklar… Bu ülkede yaşayan diğer gençler bu memleketin evladı değil mi? Fırsat eşitliği sağlayıp sınavla herkese bu şansı tanımak gerekirken bu partizanca yaklaşımlarla bu ülkeye en büyük kötülük yapılıyor ve ülkenin gençlerini kendi ülkelerinden soğutuyorlar” dedi.

“Ara seçimden önce de böyle yapmışlardı”

Özersay “Bu gayrimeşru hükümet ara seçimden önce de seçim yasaklarının süresini CTP ile birlikte kısalttıktan sonra bunu da fırsat bilerek hemen seçim öncesinde partizanca sınavsız ve münhalsiz istihdamlar yapmıştı. Hatta UBP, DP ve YDP rakamları kendi aralarında paylaşmışlardı. Devleti gerçekten seven ve savunan kimse bunu bu ülkeye, bu devlete yapmaz. O nedenle bu ülkeye, bu devlete gerçekten inanıyorlar mı, gerçekten sahip mi çıkıyorlar yoksa bu devlet bizim partimizindir diyerek parti devleti mi yaratmaya çalışıyorlar herkes bunu çok iyi düşünmelidir” ifadelerini kullandı.

“Engelli bireylerin ağzına bir parmak bal sürdüler ama…”

Özersay “Gayrimeşru hükümetin birinci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında yıl sonuna kadar 50 engelli bireyin devlette istihdam edileceği açıklanmış ve ülkemizdeki engelli bireylerin ağzına bir parmak bal sürülmüştü. Sonradan bu konuda engelli dernekleriyle istişare edilmediği, Başbakanlığın Çalışma Dairesi’nden herhangi bir kayıtlı engelli listesi konusunda liste istemediği ve kendi bildikleri gibi muhtemelen de belirli kriterlere göre değil yine partizanca istihdam yapma yoluna gidecekleri yani mevcut haksızlıklara yeni haksızlıklar ekleyecekleri ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

Özersay “Engelliler konusundaki açıklama muhtemelen o dönemde seçim öncesinde yapacakları sınavsız ve partizanca istihdamlara gelecek tepkileri yatıştırmak için yapılmıştı ve eğer bu 50 kişilik istihdamı yapacaklarsa da yine adil yapmayacaklar, bunu da yine yandaş istihdamına dönüştürecekler” dedi.

“KIB-TEK sınavına da şaibe karıştırdılar”

Özersay açıklamasında son dönemde Elektrik Kurumu sınavının önce şaibe iddiaları nedeniyle iptal edildiğini savunarak, HP Enerji Komitesi Başkanı ve MYO Üyesi Yusuf Avcıoğlu’nun son yapılan sınavı "şaibeli" olarak değerlendiren açıklamaları bulunduğunu da belirtti.