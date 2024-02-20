Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bir milletvekilinin Güzelyurt’taki Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden sahte diploma alarak bunu tedavüle sürüp kullandığı iddiasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurduğunu açıkladı.

Bugün Polise şikayet dilekçesi verdiklerini duyuran HP lideri Kudret Özersay “bu konuda polisimize güveniyoruz, ciddi bir tahkikat yaparak gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacaklardır. Burada asıl soru şudur: Bahse konu milletvekili ve kendi partisinin diğer milletvekilleri dokunulmazlığının kaldırılması Meclis’e geldiğinde evet oyu verecekler midir? Suçsuz olduklarına inanıyorlarsa dokunulmazlıklarının kaldırılması için adım atabilecek cesareti gösterecekler midir?” diye sordu. “Ceza yasamıza göre sahte evrak düzenleme ve bunu tedavüle sürme madem ki bir suçtur bunu yapan bir milletvekili de olsa cezasını çekmelidir” ifadelerini kullanan

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Bugün itibariyle bir milletvekilinin SAHTE DİPLOMA aldığı ve bunu tedavüle sürerek kullandığı iddiasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne bir şikayet dilekçesi verdik. Bize gelen tüm bilgi ve belgeleri belirttik, bu konuda ifade vermeye hazır olduğumuzu da vurguladık. Polisimizin gerekli hassasiyeti göstererek konuyu yakında açıklığa kavuşturacağına inanıyoruz. Tahkikatın selameti için bu aşamada detay vermek istemiyorum. Burada asıl soru şudur: Bahse konu milletvekili ve kendi partisinin diğer milletvekilleri dokunulmazlığının kaldırılması Meclis’e geldiğinde evet oyu verecekler midir? Suçsuz olduklarına inanıyorlarsa dokunulmazlıklarının kaldırılması için adım atabilecek cesareti gösterecekler midir? Yakında detayları kamuoyu ile paylaşacağız. Ceza yasamıza göre suç olan bu türden bir eylemde bulunan bir milletvekili dahi olsa cezasını çekmelidir. Konunun takipçisi olacağız!”