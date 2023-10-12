Özersay: Bu sadece Filistin- İsrail çatışması değil

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Filistin- İsrail çatışması bizim için önemli bir örnek. Çünkü çatışmaların asıl kökeni Filistinlilerin zamanında topraklarını İsrail’e satmasına dayanıyor. Orta Doğuda coğrafyasının yanı başında çok stratejik bir konumda bulunduğumuz için yabancılara taşınmaz mal satışına acilen yeni bir düzenleme getirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Özersay devletin adının değiştirilmesi ve Kıbrıs Türk devleti tartışmalarına da değinerek “maalesef bu ülkenin yöneticileri bu konudan bihaberdir ve hem haberleri yok, hem de kendi içinde uyumlu olmayan birbiri ile çelişen guduru açıklamalar yapıyorlar. Rahmetlik Denktaş hayatta olsaydı böyle bir şey yaşanmazdı, Türkiye’nin bu adaya ilişkin politikalarının şekillenmesinde Kıbrıs Türkünün seçilmiş temsilcileri fikir ortaya koyabilmeli, politikaların şekillenmesine katkı yapabilmeli ve yönlendirici olmalıdır. Şu anki görüntü maalesef bu açıdan hiç iç açıcı değildir, sıradan açıklamaların arkasından savrulan bir görüntü çiziyorlar, ülkemiz ve dış politikamız açısından gerçekten üzülüyorum” dedi.

Kıbrıs Türk Devleti şeklinde devletin isminin değiştirilmesi konusunda Meclis’teki muhalefetin yaklaşımına dair de değerlendirme yapan Özersay “Meclisteki muhalefetin bunun federasyonun bir parçası olduğundan bahsedip kapıyı açık bırakması biraz kendi kendini kandırmadır. Türkiye’nin, KKTC’nin politikası net değil mi? İki devletli çözüm politikası net artık. Sayın Erdoğan bunu BM Genel Kurulu’nda da iki yıldır söylemiyor mu? Burada da bu politika ileriye taşınıyor. Dolayısıyla kimse kendi kendini kandırmasın. Bu federal bir ortaklık için ortaya atılmış bir ifade değildir. Kıbrıs’ta iki ayrı devlet tezini konsolide etmek güçlendirmek ve ileriye taşımak için ortaya atılmış bir fikirdir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Genç TV’de Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu Alternatif Gündem programına konuk olan Halkın Partisi lideri Kudret Özersay gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Programda öncelikli olarak Filistin- İsrail arasında çıkan savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özersay “Ülke olarak yaşadığımız coğrafya hem büyük fırsatlar sunuyor hem de çok tehlikeli bir yer. Geçmişe göre çok daha dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz” dedi.

“YAŞANANLARDAN DOLAYI ASAYİŞ VE GÜVENLİK ANLAMINDA ÖNLEMLER ALINMALI”

Yaşadığımız coğrafyadaki tehlikelerden de bahseden Özersay “Ülkemizde insan hareketliliği olmaya başladı. Ortadoğu’yu birçok insan terk ediyor, göç ediyor. Güney Kıbrıs’a bu insanların geldiği duyumlarını alıyoruz, bizim ülkemize henüz birilerinin gelip gelmediğini bilmiyoruz. Bunda bizi etkileyen bir durum var mı? Hükümet ettiğini düşünenler bununla ilgili açıklama yapmak zorundalar. Bunun dışında ülke içerisinde son yıllarda yabancılara yoğun bir biçimde mal satışı oldu. Hem İsrail hem İran vatandaşlarına yatırım amaçlı satışlar yapıldı ve burada bir nüfus oluşuyor. Bir Rus nüfusu oluştuğu da gerçek. Rusya’nın burada konsolosluk açması bile durumu gözler önüne seriyor. Bunlarla ilgili bir çalışma var mı? Henüz bilmiyoruz. Ülkemizde hem israilliler var hem de Filistinliler var. İleride olası bir çatışma durumunda bununla ilgili önlemler alındı mı? Asayiş ve güvenlik bağlamında bazı tedbirler almak gerekiyor. Üniversiteler de polisle işbirliği yapmak durumunda. Bizim de temkinli olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“HEPİMİZ TARİHTEN DERS ÇIKARMALIYIZ, FİLİSTİN- İSRAİL ÇATIŞMASININ KÖKENİ TOPRAK SATIŞINDAN KAYNAKLI”

KKTC’deki toprak ve mal satışının bu dönemde daha da fazla artabileceğine de değinen Kudret Özersay “Özellikle bu çatışma, uzun süreli devam eden bir çatışmaya dönüşürse ve durum normalleşmezse İsrail’den çok daha fazla kişinin yakın coğrafyadan mal satın alacağını ve bunun başka şeyleri tetikleyeceğini düşünüyorum. Hepimiz tarihten ders çıkarmak zorundayız. Filistin- İsrail çatışmasının kök sebebi Filistinlilerin zamanında topraklarını İsraillilere satmasıdır. Şu anda bunun ne şekilde etki ettiğini görebiliyoruz. Büyük toprak sahibi olan ülkelerde belki böyle bir endişe yoktur ama bizim gibi ülkelerde bu tehlikelidir. Bundan sonra toprak ve mal satışında daha dikkatli olmak gerekiyor” dedi.

“ÜLKEMİZ STRATEJİK BİR YERDE VE TAŞINMAZ MAL SATIŞINA ACİLEN YENİ DÜZENLEME GETİRİLMELİ”

Halkın Partisi olarak daha önceden de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunduklarını belirten Özersay “Biz parti olarak toprak satışı konusuna uzun zamandır dikkat çekiyoruz. Hatta dış basında da yer buldu. Ülkemizde ciddi şekilde önlem alınması gerekiyor. Mal satışları bir süzgeçten geçirilmeli. Şu anda bununla ilgili kişisel olarak alımlarda ciddi önlemler var ama şirketler üzerinde yapılan alımlarda böyle bir önlem yok. Yabancılar burada KKTC vatandaşlarıyla ortak şirket kurarak taşınmaz malları bu şirket üzerine alıyorlar. Çünkü bu şekilde alımlarda güvenlik soruşturması yok, arazinin alındığı yerle ilgili bir engel yok, miktarla ilgili bir kısıtlama yok. Bu yüzden stratejik yerlerde yabancı şirketlerin bizim ülkemizde mal alması mümkündür. Bu yüzden İsrail- Filistin örneğini göz önünde bulundurursak acil olarak buna bir önlem alınmalı ve yeni düzenlemeler yapılmalı” şeklinde konuştu.

“BU SADECE FİLİSTİN- İSRAİL ÇATIŞMASI DEĞİL”

Bu yaşananların ABD’nin Rusya ve Çin’in genişlemesinden rahatsız olmasından kaynaklı olduğunu belirten Özersay “NATO’nun genişlemesinin sebeplerinden birisi Rusya’nın önünü kesmektir. Amaç Rusya’yı çevreleyerek durdurmaktır. Benzer şekilde ABD’nin hiç kendisini ilgilendirmediği bir coğrafya ile ilgilenmeye başlıyor ve Türki devletlerle toplantılar yapmaya başlıyor. Ortadoğu’da ise Rusya mevcudiyetini askeri olarak güçlendirdi. Doğu Akdeniz’de ABD’nin gücü yüksekken Rusya yaptığı Suriye hamlesiyle buradakini gücünü artırdı. Bu gelişmeler belli ki batıyı bir miktar rahatsız etti ve yeni bir hamleye yöneldiler. Ne yaptılar? ABD, kavgalı olan müttefiklerini barıştırarak işbirliği yaptırmaya başladı. Bunu yaparak Rusya’nın buralardaki etkisini azaltmaya çalışıyor. Bunun içerisine Güney Kıbrıs’ı da katın. Silah ambargosunu kaldırması bunun en büyük örneği. Bunun karşılığında ne istedi? Rus gemilerini limanlarına sokmayacaksın dedi. Bunun karşılığında Çin, İran ile Suudi Arabistan’ı barıştırdı. Bunun önüne geçmek için de ABD Suudi Arabistan’la yakın ilişkiye geçti. Büyük resmi görmemiz açısından; Suudi Arabistan son 3 haftadır ABD ile ittifak anlaşması üzerinde çalışıyor. Bundan en mutsuz olan Filistinliler oldu. Çünkü biz İsrail’den bu kadar işkence çekerken Arap ülkeleri nasıl bu anlaşmaları yapıyor. Bu durumu birileri dinamitlemek istedi. Bunun arkasında Rusya ve İran’ın olduğuna dair söylentiler var. Bu aslında Filistin- İsrail çatışması değil başka ülkelerin güç kavgasının sonucu” dedi.

“KIBRIS TÜRK DEVLETİ KONUSUNDA YÖNETİCİLER BİHABER VE GUDURU AÇIKLAMALAR YAPIYORLAR, MESELE TÜRKİYE İLE İSTİŞARE EDİLMELİ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin isminin değiştirilmesiyle ilgili tartışmalara da değinen Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “bu ülkenin yöneticisi konumunda olanlar böyle bir şeyden haberdar değillerdi. Kendilerine sorulduğunda ilk verdikleri tepkilere baktığınızda bu böyleydi. Türkiye Cumhuriyeti’nin açıklamasından sonra her biri farklı telden çalan açıklamalar yaptılar. Bu kadar önemli bir konuda guduru açıklamalar gördük. Böyle bir konuda bir politika belirlenecekse, devlet adının değişmesi, sistem değişikliği, anayasa değişikliği olacaksa bunu Türkiye ile oturulup konuşulması gerekmektedir. Birlikte şekillendirmek gerekir” şeklinde konuştu.

“DENKTAŞ HAYATTA OLSAYDI BUNA MÜSAADE ETMEZDİ”

Rahmetli Denktaş hayatta olsaydı böyle bir şeyin yapılamayacağını belirten Özersay “Maalesef üzücü bir durum. Denktaş döneminde ondan habersiz böyle bir şey yapılamazdı. Bu ilk defa duyduğumuz bir kavram değil. Kıbrıs Türk Devleti olarak ben görevdeyken ülkemizi çok temsil ettim yurt dışında. Annan Planı’nda da bu kullanılmıştı. Ama bu federal bir yapı çerçevesinde söylenen bir şeydi. Daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Kıbrıs Türk Devleti adını kullanmaya başladık. Ben o dönemde toplantılara katıldığımda önümde bu yazıyordu” dedi.

“MECLİSTEKİ MUHALFET BU KONUDA KENDİ KENDİNİ KANDIRIYOR”

Meclisteki muhalefetin bunun federasyonun bir parçası olduğundan bahsedip kapıyı açık bırakmasının kendini kandırma olduğunu söyleyen Özersay “Türkiye’nin, KKTC’nin politikası net değil mi? İki devletli çözüm politikası net artık. Sayın Erdoğan bunu BM Genel Kurulu’nda da iki yıldır söylemiyor mu? Burada da bu politika ileriye taşınıyor. Dolayısıyla kimse kendi kendini kandırmasın. Bu federal bir ortaklık için ortaya atılmış bir ifade değildir. Kıbrıs’ta iki ayrı devlet tezini konsolide etmek güçlendirmek ve ileriye taşımak için ortaya atılmış bir fikirdir ve küresel dengeler ve diplomatik şartlar el verirse uygulamaya konulmaya çalışılacaktır diye düşünüyorum. Kısa bir süre sonra Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir toplantısı olacak. Muhtemelen burada sayın Erdoğan Kıbrıs Türk Devleti olarak tam üye olmamız için inisiyatif alacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“BM KARARLARINA ALTERNATİF YARATMAK İÇİN YAPILMIŞ OLABİLİR”

Kıbrıs Türk Devleti hamlesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarına alternatif yaratmak için yapılmış bir hamle olabileceğini belirten Özersay “BM’nin aldığı 541 ve 552 numaralı kararlar var. Bütün dünya devletlerine KKTC’yi tanımayın çağrısı yapan kararlar vardır. Bu kararlar burada dururken Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerde KKTC’yi tanımakta çekingen davranıyor olabilirler. Başka bir yapılanma ile girerseniz Güvenlik Konseyinin aldığı kararlar Kıbrıs Türk Devleti’ni bağlamayacağı için ve belki de Rusya’nın Türkiye ile olan yakın ilişkisi nedeniyle yeni bir tanımama çağrısı kararının alınmasını Güvenlik Konseyi’nde Rusya veto edebileceği için Kıbrıs Türk Devleti hamlesi bu çerçevede düşünülmüş olabilir” dedi.