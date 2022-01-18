Özersay: Bu Ülkenin Geleceğini Belirleyecek Güç Sizin Elinizdedir

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay 4 bin gence mektup göndererek Halkın Partisi’nin gençlere dair projelerini anlattı



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, 18 yaşını dolduran ve 23 Ocak erken genel seçiminde ilk kez oy kullanacak yaklaşık 4 bin gence mektup gönderdi.

Özersay mektubunda gençlere şu şekilde seslendi:

“Sevgili Gençler,

Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik ve sosyal krizin içinden geçiyor. Bu durum ülkemizdeki özellikle genç işsizlik oranını artırmakta, enflasyonu yükseltmekte, alım gücünü düşürmekte ve tüm kesimleri genel bir fakirleşmeye sürükleyerek toplumsal varlığımızı tehdit etmektedir. Bu krizden önce zaten var olan yapısal ve ekonomik sorunlarımız krizi bir o kadar daha büyüterek özellikle birikimi olmayan gençlerimizin durumunu daha da zorlaştırmaktadır. Eğer çok kısa sürede tedbir alınmazsa en çok sizi etkileyen bu kötü gidiş artarak devam edecektir. Halkın Partisi olarak bizler, gençler için her fedakarlığa varız ve bu kötü gidişe dur demek için buradayız. Sorunlarınızı biliyoruz, genç işsizliğin ne kadar arttığını görüyoruz, ev sahibi olmakta, yuva sahibi olmakta, iş kurmakta ne kadar zorlandığınızı biliyoruz.

Yeni dönemde, hükümete gelir gelmez, genç işsizlerin iş bulma sorunlarını çözmek için kamuda ve özelde hedef 1000 istihdam projesini hayata geçireceğiz, Ev sahibi olmayı artık hayal dahi edemeyen gençlerimizi kira öder gibi düşük taksitlerle ev sahibi yapacak Genç Konut ve Sosyal Konut Projelerini devreye sokacağız, İş kurmak isteyen gençlerimiz için hibe destek programlarını hayata geçirecek, köylerimizdeki gençlerimizin üretimin bir parçası olmaya devam etmesi için alt yapısı tamamlanmış kırsal kesim arsaları ile onları doğup büyüdükleri topraklarda, göç yollarına düşürmeden yuva sahibi yapacağız.

Bu ülkenin geleceğini belirleyecek güç sizin elinizdedir. Bu ülke artık gençler sırasını beklesin dememelidir. Gençlerin önünü açmalı ve yeni neslin gücünden ülkemiz faydalanmalıdır. Gençlerin bireysel güçlerini küçümseyenler Greta Thunberg örneğine iyi bakmalıdırlar. İklim değişikliğine karşı mücadeleye tek başına başlayan Greta Thunberg dünya çapında bir etki yaratarak dünyanın iklim değişikliğine bakışını değiştirebiliyorsa, bizim gençlerimiz de bu ülkenin kaderini değiştirebilirler. Aynı şekilde, kadın hakları, iklim değişikliği ve çoğulculuk konularında öne çıkan Jacinda Ardern, 39 yaşında Yeni Zelanda Başbakanı olmayı başardıysa, Finlandiya'da Sanna Marin 34 yaşında, Ukrayna’da Oleksiy Honcharuk 35 yaşında Başbakan olmayı başardıysa bizim gençlerimiz de her şeyi başarabilirler.

Halkın Partisi olarak bizler, dünyadaki bu örneklerden ilham alarak, gençler sırasını beklesin anlayışına karşı 6 yıldır meydan okuyoruz. Samimiyetimizin bir göstergesi olarak, seçimlerde yaş ortalamasında en genç adaylara ve en fazla kadın adaya yer veren parti olmanın gururunu yaşıyoruz. Gençleri destekleyen, onların önünü açan bir anlayışın bayrak taşıyıcısı olmaktan da onur duyuyoruz.

Sana bu mektubu ülkenin geleceğinin senin ellerinde olduğunu bir kez daha hatırlatmak için yazıyorum. Sen, görmek istediğin değişimin kendisi olabilirsin, olmalısın. Ayağa kalk. Yeter de. Yaşananlara dur de. Çünkü Güç sende. Unutma, biz senin için bu mücadeleye varız. Biz gençler için varız, Halk için varız. Bize senin gücün yeter. Bize halkın gücü yeter.”



Bu habere tepkiniz:



18/01/2022 10:35