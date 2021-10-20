Özersay: Bu yüzyılda bize yokluk da yaşattılar karaborsa da!

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20/10/2021

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Özersay: Bu yüzyılda bize yokluk da yaşattılar karaborsa da!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ülkede yaşanan sorunlara dikkat çekmek için açıklama yaptı.

Özersay, “Eve gelebilmek için benzin istasyonunda kuyrukta bekledim, bakkalda durdum ekmek dahi kalmamış, raflar boşalmış adeta, herkes bir endişe ile ne bulduysa almış, bizim bakkal gelen bir müşteriye ‘tüp gaz da satmıyoruz’ dedi” ifadelerini kullandı.

“Bu yüzyılda bize yokluk da yaşattılar karaborsa da maalesef” diyen Özersay, “Çok sayıda vatandaşın öfkeyle yaşadığı eziyeti anlattığına tanık oldum. Biz bunu hak etmiyoruz!” şeklinde tepki gösterdi.

 

20/10/2021 21:31
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TAGS: Özersay: Bu yüzyılda bize yokluk da yaşattılar karaborsa da!
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