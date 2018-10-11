Özersay: Bu zor dönemleri birlikte aşacağız

Halkın Partisi köy ziyaretleri kapsamında Çatalköy ve Arapköyde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaşın “Bu zor dönemde gelerek, doğru bildiğinizi ve gerçekleri anlatmanızdan daha kıymetli ne olabilir ki…” demesi üzerine Özersay, biz evimizdeyiz dedi. HP Başkanı Özersay’a İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, parti milletvekilleri ve yöneticileri eşlik etti.

Göreve gelmeden önce Fiyat İstikrar Fonu’nu amacına uygun kullanacağımızı defalarca söyledik diyen Özersay, bu sözümüzün arkasında durduk dedi. Bununla birlikte geçmişte devlet kurumlarının ödenmeyen faturalarını da halkın ödediğini anımsatan Özersay, bugün devlet kurumları faturalarını düzenli ödemektedir dedi. Bütün kaynaklarımızı doğru ve amacına dönük kullanacağımızı söylemiştik ve bunu yapıyoruz.

Uzun uğraşlardan sonrası elektrik fiyatlarının yıl sonuna kadar zamlanmamasını sağladıklarının müjdesini veren Özersay, bu zor zamanları birlikte aşacağız dedi.

Dokunulmazlık ile ilgili bir soru üzerine Özersay, dokunulmazlık konusu hiç bir dönem bu şekilde gündem olmamıştır diyerek komisyon kurulduğunu ve önümüzdeki haftalarda komisyonun karar almasını beklediklerini söyledi. Kimseye kişisel bir düşmanlık beslemediklerini sözlerine ekleyen Özersay, tek derdimiz geçmişte her kim yasayı ihlal etmişse mahkemeler karşısında hesap vermesidir dedi.

Bize her zaman adil bir ülkeden yana taraf olduk diyen Özersay, adaletin sağlanmasının en önemli yolunun yapanın yanına kalmadığı bir düzen kurmak olduğunu, bunun ise siyasal irade ve karlılık gerektirdiğini anlattı. Gösterdikleri kararlılığın sonucu olarak mecliste ilk kez mal beyanlarının açıldığını hatırlatan Özersay, savcılık dosyayı tamamlamak üzeredir dedi.