Özersay, Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap edecek

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bugün Ankara’da gerçekleşecek Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap edecek.

Büyükelçiler Konferansı’nın 11’incisinin resmi açılışı bugün Ankara’da yapılacak.

Büyükelçiler Konferansı’nın resmi açılışı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun yapacağı konuşma ile başlayacak.

Konferansın ilk günü olan bugün Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de büyükelçilere hitap edecek.

(BRT)