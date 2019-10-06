Özersay: Büyükkonuk Eko Gün etkinliğine destek veriyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Büyükkonuk Eko Gün Etkinliğinde yaptığı konuşmada ülkede toplumsal barış için hoşgörüye ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak “gelin geçmişe takılıp kalmadan ama geçmişten dersler çıkararak hoşgörü ile geleceğe bakalım. Kıbrıs Türkünün kültürü ve değerleri bizim en önemli zenginliğimizdir. Bu kültüre ve değerlere sahip çıkan Büyükkonuk Eko Gün etkinliğine tabi ki destek veriyoruz, bugün buradayız ve bölge halkının yanındayız ” dedi.

Özersay “Kıbrıs sorununda 50 yılı geride bırakıp kritik bir karar aşamasına geldik; doğal gaz nedeniyle etrafımızda dengeler yeniden şekilleniyor; yanıbaşımızda Suriye’de çok hızlı ve hassas gelişmeler yaşanıyor. Bu ortamda tabi ki bir toplumsal birlikteliğe ihtiyaç vardır, işte bunun için de geçmişe değil hoşgörü ile geleceğe bakmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Olanları tasvip etmedim ancak bu sebeple bölge halkını cezalandıramayız”

Özersay konuşmasında Eko Gün festivaline yönelik boykot çağrılarına da değinerek “şiddete başvurulmasını, linç kültürünü andıran davranışları ben de tasvip etmedim ve bundan sonra da tasvip etmem. Ancak bu yaşananlar nedeniyle bir festivali hedef gösterip bölge halkın cezalandırmaya kalkışmak doğru değildir. Yani iki yanlış bir doğru etmez. Hoşgörülü olmalıyız, geçmişten dersler çıkarıp geleceğe bakmalıyız” dedi.

“Festival sadece belediyenin değil esasen bölge halkınındır”

Özersay konuşmasında Belediye yönetimine ya da Başkanına çeşitli nedenlerle kızgın olabilirsiniz, onu anlarım ama bu festival belediyenin olduğu kadar, hatta belki de daha fazla bölge halkının festivalidir. Bu nedenle sadece Eko Gün etkinliklerinde değil diğer günlerde de hatta kış sezonunda da binlerce turistin ziyaret ettiği bu bölgemiz, insanımızın kendi ürettiği ile ve kendi çabasıyla artık çok daha önemlidir. Burada bir yandan adamızın kültürü var, Kıbrıs Türk kültürü var ama diğer yandan çok kültürlülüğün unsurları var, kültürel bir zenginlik var. Biz bu türden bir etkinliğe sahip çıkmayalım da neye sahip çıkalım? Buradayız, bölge halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.

06/10/2019 11:23