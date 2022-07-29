Özersay: Çağırsanıza bir olağanüstü toplantı!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay asgari ücretten vergi alınmasını eleştirdi.

ads ads ads ads
29/07/2022

ads
Özersay: Çağırsanıza bir olağanüstü toplantı!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, asgari ücretten vergi alınmasını eleştirdi.

Özersay, sosyal medya hesabından " Yasa tasarısı Meclis'e geldi gelmesine ama Meclis tatile girince konu komiteye gönderildi, orada kaldı.Çağırsanıza bir olağanüstü toplantı!" ifadelerini kullandı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

YASA GEÇİRİLMEDİĞİ İÇİN ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ de alınıyor!

Asgari ücretten en azından vergi alınmasın diye yasa tasarısı Meclis'e geldi gelmesine ama Meclis tatile girince konu komiteye gönderildi, orada kaldı. Komitenin bir üyesi Maliye Bakanı oldu, komite asgari ücreti vergiden muaf kılacak değişikliği HENÜZ HİÇ görüşmedi. Sonra da insanlar neden Meclis'e ve siyasete tepkili diye soruyor bazıları! Çağırsanıza bir olağanüstü toplantı! Yoksa Ekim ayında Meclis'in açılmasını mı bekleyeceksiniz?Yazık...

 

29/07/2022 12:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: özersay, hp, asgari ücret, vergi,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.