Özersay: Çağırsanıza bir olağanüstü toplantı!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, asgari ücretten vergi alınmasını eleştirdi.

Özersay, sosyal medya hesabından " Yasa tasarısı Meclis'e geldi gelmesine ama Meclis tatile girince konu komiteye gönderildi, orada kaldı.Çağırsanıza bir olağanüstü toplantı!" ifadelerini kullandı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

YASA GEÇİRİLMEDİĞİ İÇİN ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ de alınıyor!

Asgari ücretten en azından vergi alınmasın diye yasa tasarısı Meclis'e geldi gelmesine ama Meclis tatile girince konu komiteye gönderildi, orada kaldı. Komitenin bir üyesi Maliye Bakanı oldu, komite asgari ücreti vergiden muaf kılacak değişikliği HENÜZ HİÇ görüşmedi. Sonra da insanlar neden Meclis'e ve siyasete tepkili diye soruyor bazıları! Çağırsanıza bir olağanüstü toplantı! Yoksa Ekim ayında Meclis'in açılmasını mı bekleyeceksiniz?Yazık...

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29/07/2022 12:42