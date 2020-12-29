Özersay: Çalışmalarımıza devam edeceğiz

Halkın Partisi Lefkoşa milletvekili Kudret Özersay, 3 ay aradan sonra cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yaşadıklarını anlattı.

Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtlayan Özersay, seçim sonrası kendini geriye çekerek bir takım özeleştiriler yaptığını söyledi.

Siyasi anlamda tecrübesiz oldukları için bazı eksiklikleri olduğuna dikkat çeken Özersay, “bunu bir tecrübe olarak değerlendirip bazı dersler çıkardık” dedi.

Kudret Özersay’ın konuşması şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bazı değerlendirme yapmaya ihtiyaç duydum. Biraz geriye çekildim durum değerlendirmesi yaptım.

Özeleştiri yaptık, siyasi anlamda tecrübeli olmadığımız için bazı eksikliklerimiz oldu.

Bize yakışır bir şekilde bir yönetim şekli bu ülkede geçerli olsun, halkın hak ettiği bir şekilde yönetim ortaya koyduk. Eksikliklerimiz ile yüzleştik.

Neyi eksik yaptık bunların öz eleştirisini yapıp bunu bir tecrübe olarak değerlendirip bazı dersler çıkardık.

Parti başkanlığından ayrıla bir sene oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından her şeyi bir tarafı bırakıp kendimi köşeme çekmedim.

Mecliste görevini yerine getirdim tüm parti toplantılarına katıldım. Parti üyeleri ile seçim sonuçlarını beraber değerlendirdik. Olumlu ve öğretici bir süreç oldu.

Önümüzdeki dönemde öz eleştiriyi vatandaşla birlikte yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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29/12/2020 21:33