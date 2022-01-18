Özersay: Çalmadan ve hukuksuzluk yapmadan siyaset yapılabileceğini halka gösterdik

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Özersay, maliyenin yetki vermediği hiçbir bakanlığını iş yapamadığını söyledi. Özersay, geçmişte usulsüz kullanımlardan dolayı fonların kaldırıldığını ve Maliye Bakanlığının yerine göre bakanlıklardan daha yetkili hale geldiğini vurguladı.

Özersay, Halkın Partisi’nin görevde olduğu dönemde borçlanarak maaş ödenmediğine dikkat çekerek, “Kaynakları artırmak mümkündür. Bu ülkede kaynak vardır. Türkiye’den temel yatırım ve dönüşümler için katkı alınmalıdır. KDV ve fonlarla ilgili önerilerde bulunduk. Bizden kopyaladılar ama tam uygulayamadılar. Maaşa destek talep değildir. UBP bu eşiği atlatmak için borçlanarak maaş ödedi” dedi.

Hükümette oldukları dönemde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) yakıt alımı, enerji arzı ve bakım konusunda sıkıntı yaşanmadığını anlatan Özersay, “Yatırım konusunda sıkıntı yaşadık. 4’lü ve 2’lü hükümetteyken yatırım konusunda ortaklardan destek göremedik. Elektrik santralinde bakımların yapılamaması ve kirli yakıttan dolayı cihazlar bozuldu” şeklinde konuştu.

Elektrik üretimi ve kullanımı konusunda 6 hafta için değil en az önümüzdeki 1 yılın planlamasının yapılması gerektiğini savunan Özersay, “Cihazların bakımları yapılmalı ve yakıt tedarik edilmeli. Acilen enerji verimliliği konusunda binalarda ısı yalıtımı konusunda tedbir alınmalı. Fosil yakıta yatırım yapılmamalı. Kısa dönem için doğalgaza geçilmeli ve ardından yenilenebilir enerjiye geçilmeli” ifadelerini kullandı.

Hükümete kim gelirse gelsin elektriğe zam yapmak zorunda olduğunu anlatan Özersay, “Önemli olan zammın kime nasıl yansıtılacağıdır. Elektrikle üretim yapan firmalara nasıl teşvik verilecek. Teşvik sistemi bozuktur ve düzenlenmelidir. Çok yakan klimalar değiştirimledir. Enerji verimliliği konusunda sertifika alan işletmeler teşvik edilmelidir” dedi.

Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemlerde birçok kriz yaşadığını dile getiren Özersay, “Hükümette ağlamayı beğenmediğimiz günler yaşadık. Hükümete geldik insanlar pandemiden dolayı dünyada ölüyordu. Mali tablo sıkıntılıdır ancak yüzleşmek gerekir. Bir sonraki seçimi değil nesli düşünmek lazım. Ülkeye benzin ve tüp kuyruğu yaşatmadık. Elektrikte sıkıntı yaşatmadık. Akaryakıtta kükürt oranlarına uyduk ve uymayan firmaya da ceza kestik” şeklinde konuştu.

Meclisteki komitelerde grubu olmayan partilerden dolayı siyasi istikrar sağlanamadığını aktaran Özersay, "Tek başına iktidar yoktur seçimden koalisyon çıkacak. Kafamızda bir model yok, ilkeler var. 26 sayısına ulaşmakla mecliste çoğunluk sağlanabilir ancak bir partinin grubu yoksa komiteler toplanamaz. Grubu bulunan partilerle koalisyon kurulmalıdır. Böylece siyasi istikrar sağlanabilir” dedi.

2017 yılında UBP’ye karşı sergiledikleri tavrın partiyle parti bazlı değil, biriyle ilgili bir şaibe olduğunu anlatan Özersay, “Sözümüzü tuttuk. Dokunulmazlığın kalkması için çalıştık” ifadelerini kullandı.

Karma oyun basitleştirilmesi gerektiğine inandıklarını ve öneri yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını vurgulayan Özersay, “Karmadan dolayı oyların yanacağından endişeleniyoruz. Karma oy sistemi partilerin milletvekili sayısını artırmaz, parti içinde kimin vekil olacağına daha çok etki eder” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemlerde; yolsuzluk, hukuksuzluk, hırsızlık ve arsızlık yapılmadığına işaret eden Özersay, “Parti olarak yapmadığımız gibi, sigorta olduk ve yapılmasını da önledik. 6 yıl içinde çalmadan ve hukuksuzluk yapmadan siyaset yapılabileceğini halka gösterdik” ifadelerini kullandı.

Hedeflerinden bahseden Özersay, “Halkın gelir düzeyinin korunması ve artırılması, kamu özel ortaklığı, sosyal konutlar gibi halkın refahı ve ekonomik dönüşümü sağlayacak bir partiyiz” dedi.

Halkı ve ülkesini seven aynı zamanda sahip çıkan bir parti olduğu için vatandaşın da Halkın Partisi’ne sahip çıkması gerektiğini savunan Özersay, “HP hükümetteyken meclis toplandı ve yasalar geçti. Krizler iyi yönetildi. UBP’yi dengeleyen ve ayağının yere basmasını sağlayan halka icraatları iyi anlatan bir partidir. Kendi iradesi olan ve her şeye kafa sallamayan bir partiyiz” ifadelerini kullandı.

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18/01/2022 11:22