Özersay: CAS’ı, hizmet vererek, maaşlarını ödeyebilecek bir kurum yapmalıyız

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, CAS konusunda devlete aktarma değil, CAS’tan hizmet alacak bir takım firmaların bulunması, gelir elde etmesi ve çalışanlarını bu şekilde ödemesinin en doğru yöntem olduğunu söyledi.

BRT Haber Merkezi programında konuşan Özersay, bakanların konuyla ilgili yoğun çalıştıklarını belirtti…

CAS konusunda yapmış olduğu açıklamanın eleştirildiğini hatırlatan Özersay, ““Eleştiriyi aldım kabul ettim, ama doğrusu şudur… CAS’la ilgili ne yaptığımızı ve ne yapmayacağımızı anlatmaya çalıştım” dedi.

Özersay, “ CAS’la ilgili savcılıktan görüş istedik. Özel şirkettir yanıtı aldık. Kamu kurumu değildir. Bileceğiz ki bu iki görüş ortada iken yapılması gereken, devlete aktarma ve devletin üstlenmesi değil, CAS’tan hizmet alacak bir takım firmaların bulunması, gelir elde etmesi ve çalışanlarını ödemesidir. Kolay mı değil… Ama bakan arkadaşlarımız görüşmelerini sürdürüyor. Bize “devletiz” hatırlatması yapılıyor. Biz de şunu hatırlatıyoruz. Ombudsman değerlendirmesine karşı şirket müdürünün ‘bizi denetleyemezsiniz. Biz devlete ait değiliz, özeliz” dediğinde çelişir…

Burada derdimiz sorunu çözmektir. Her aşamada diyalog kurduk hatta, elimizi taşın altına koyduk, geçen ay katkı yaptık ve Temmuz ortasına kadar bu katkıyı yapacağız. İlgili kurumlar aşırı istihdamla pek çoğu batırılma noktasına getirdi.. Geçmişin yanlışlarına karşı adım atmaya çalışıyoruz. Ne istihdam yaptık, ne de batırdık. Hükümet olarak biz geçmişte batırılmış olan bu kurumlardaki sorunlarla boğuşuyoruz. Adil olan herkes bunu görür. överken de yererken de insan adil olmalı. yani eleştirirken de överken de adil olunması gerekir. Bu, basında yorum yapan, yayın yapan kişiler için de geçerlidir” ifadelerini kullandı.

BRT