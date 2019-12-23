Özersay: Çektiğimiz acılar düşmanlık beslemek için değil

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Şehitler Haftası nedeniyle,Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tarihimizi, çektiğimiz acıları düşmanlık beslemek için değil ama aynı acıları bir daha yaşamamak için hatırlamalı" ifadelerini kullandı.

İşte Özersay'ın açıklaması...

Tarihimizi, çektiğimiz acıları düşmanlık beslemek için değil ama aynı acıları bir daha yaşamamak için hatırlamalı ve varlığımızı borçlu olduğumuz Şehitlerimizi unutmamalıyız.

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle bu sabah Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneğimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle Şehit ailelerinin görüşlerini, hassasiyetlerini ve beklentilerini de ele aldık.

Tüm Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle, Gazilerimizi de minnetle anıyoruz.

23/12/2019 13:40