Özersay: Çelebi Ilık istifasını sundu, hükümet halen daha seyrediyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki (KSTÜ) “sahte diploma” soruşturmasında 10. güne girildiğini ifade etti.

Özersay, sahte diplomadan tutuklanan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık’ın, Kamu Görevlileri Yasası’na göre görevden alınması gerektiğini söyledi. Özersay, Ilık’ın dört gün önce istifasını sunduğunu ancak hükümetin halen görevden uzaklaştırmadığını ve görevden almadığını kaydetti.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Sahte diploma zanlısı bürokrat halen görevde! Halen mukayyit!

Görevden uzaklaştırma yok, görevden alma da yok!

Tam 10 gün oldu! Polis sahte diploma iddiasıyla tutukladı, soruşturma başlattı ve mahkeme üç gün tutukluluk verdi ve şu anda cezai soruşturma sürüyor. Kamu görevlileri yasasına göre bu bürokratın görevden geçici olarak uzaklaştırılması gerekiyordu. Bahse konu bürokrat dört gün önce ‘İstifasını sundu’ ama UBP-DP-YDP gayrimeşru hükümeti halen daha seyrediyor!!!”