Özersay: “Cezaevinde tutuklu olan Gündüz’ün benimle görüşme talebi reddedildi”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, cezaevinde tutuklu bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) hissedarlarından Serdal Gündüz’ün kendisiyle görüşme talebinin reddedildiğini açıkladı.

HP’den verilen bilgiye göre, Özersay, sanığın daha önce basın aracılığıyla kendileriyle görüşme talebinde bulunduğunu ve bu talebin yasal çerçevede kabul edilebileceğini belirterek, “Ancak, sanığın cezaevinde görüşme talebi yazılı olarak yapılmasına rağmen, yetkili idare tarafından reddedildi.” ifadesini kullandı.

“Bu kararın hangi makam tarafından alındığını henüz bilmiyoruz.” diyen Özersay, şöyle devam etti:

“Sahte diploma sürecinde sanık konumunda olan kişinin basına açıklama yaparak bizimle görüşmek istemesi ertesinde bizimle yasalarımız çerçevesinde görüşmeyi talep etmesi durumunda kendisiyle görüşebileceğimizi açıklamıştık. Şimdi öğrendiğimize göre, bahse konu kişi bizimle cezaevinde görüşmek için yazılı dilekçe vermiş ancak talebi idare tarafından (İçişleri Bakanlığı mı yoksa Cezaevi Müdürlüğü mü bilmiyorum) reddedilmiş.

Bahse konu sanık bu gelişme üzerine cezaevinde görüşme talebinden vazgeçmiş. Bu gelişmeler soru işaretlerini artırmaktadır. Kişinin kendi talebiyle görüşmeyi istemesine ve yasal bir engel olmamasına rağmen idare bizimle görüşmesini neden uygun bulmadı? Birileri bir şeyler bilinmesin ve duyulmasın mı istiyor? Bahse konu kişi görüşme talebini sonradan neden geri çekti ve duruşma gününü beklemeyi tercih etti? Kim kiminle neyin pazarlığında bilmiyoruz ancak sahte diploma olayında sadece tutuklu olanların ve kendisine dava okunanların değil dışarıda serbestçe dolaşan başka isimlerin de bağlantısı olduğundan adımız gibi eminiz. Bunun gizli kalmaması için de uğraşmaya devam edeceğiz.”