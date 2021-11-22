Özersay, CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Heyetiyle Bir Araya Geldi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygıya dayalı, kardeşlik ilişkisini önemsediklerini belirterek, “Siyasi partilerin yolculuğu ve seçimler bağlamında da birbirimize karşılıklı olarak saygı temelinde, özellikle seçim dönemlerinde bazı hassasiyetlere önem vererek, hareket etmemiz gerektiği aşikar” dedi.

KKTC’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları heyeti, HP Genel Başkanı Özersay’la bir araya geldi.

Meclis Mavi Salon’da yer alan görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü yer aldı.

Görüşmede ayrıca HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu ile HP Milletvekilleri Tolga Atakan, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers, Erek Çağatay ve HP Parti Meclisi üyesi Cengiz Karataş da hazır bulundu.

TORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun konuşmasında, 11 büyükşehir belediye başkanının 6’sı ile KKTC’de bulunduklarını ifade ederek, 5 başkanın ise mazeretleri nedeniyle ziyarete katılamadığını belirtti.

2019 yerel seçimlerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun yüzde 51’inin CHP’li belediyeler tarafından yönetildiğini dile getiren Torun, ekonomik büyüklük olarak yüzde 67’nin üzerinde olduklarını kaydetti.

Pandemi döneminde ekonomik buhrana rağmen belediyelerinin olağanüstü işler başardığını dile getiren Torun, ulusal ve uluslararası anlamda birçok projeye imza atıldığını söyledi.

Bu deneyimleri kardeş ülke KKTC ile paylaşmak istediklerini ifade eden Torun, KKTC’nin daha yaşanılabilir bir ülke olması, sorunlarının çözülmesi, uluslararası arenada tanınması ve kazanımlarının artırılması adına katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Özersay da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Meclis çalışmaları nedeniyle heyeti parti binalarında ağırlayamadıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk halkıyla ve Türkiye’deki siyasi partilerle yakın iş birliği ve diyalog halinde olmayı önemsediklerini ifade eden Özersay, CHP’nin ziyaretini de önemsediklerini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı’nın ziyaretinin iyi bir diyalog başlattığını ifade eden Özersay, belediye başkanlarının ziyaretinin bu diyaloğun ilerlemesine katkı koyacağı düşüncesini belirtti.

“Halkın Partisi, Atatürkçü, laikliği, demokrasiyi ve insan haklarını önemseyen bir siyasi parti” diyen Özersay, CHP’nin siyasi yolculuğunu yakından takip ettiklerini söyledi.

TC ile karşılıklı saygıya dayalı, kardeşlik ilişkisini önemsediklerini vurgulayan Özersay, Türkiye’de yapılacak seçimlerin ve kimin iktidarda olduğunun Türkiye’deki seçmenin meselesi olduğunu kaydetti.

“Siyasi partilerin yolculuğu ve seçimler bağlamında da birbirimize karşılıklı olarak saygı temelinde özellikle seçim dönemlerinde bazı hassasiyetlere önem vererek, hareket etmemiz gerektiği aşikar” ifadelerini kullanan Kudret Özersay, 2016 yılında kurulan bir siyasi parti olarak, 3 yıla yakın hükümette, bir yıldır da muhalefette görev yaptıklarını söyledi.

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı ve başka yapısal sorunlar nedeniyle KKTC’de belediyeler açısında da ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Özersay, “Bunun bir boyutu gerekli reform çalışmalarının tamamlanamamış olmasıdır ama diğer açıdan belediyelerimiz ciddi bir ekonomik ve mali sıkıntı içerisindedir” dedi.

Merkezi yönetimin hükümetlere olan desteği yanında belediyelere de Türkiye’deki yerel yönetimlerin vereceği desteği önemsediklerini ve hissetmek istediklerini dile getiren Özersay, bazı belediyelerin ikili ilişkilerinde bu desteğin verildiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının geçen yıllar içerisinde kendi kendini yönetmeyi ciddi anlamda önemsediğini ve kimliğinin bir parçası haline getirdiğini kaydeden Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmesine Türkiye’nin vereceği desteğin önemli olduğunu söyledi.

Özersay, bu destekle Doğu Akdeniz bölgesinde bir başka Kıbrıs Türk devletinin, TC’nin yanında bir müttefik devletin mevcudiyetinin TC’ye de güç katacağını vurguladı.

Kudret Özersay son olarak, “Sizleri yeniden burada görmekten, Atatürk’ün partisini burada görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu ve anı fotoğrafı çekildi.

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22/11/2021 19:22