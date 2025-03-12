Özersay Cumhurbaşkanlığı için adaylık sinyali verdi

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdiğini söyledi.

Kıbrıs Genç TV’de soruları yanıtlayan Özersay, Kıbrıs Konusu’nda yeterli bilgi ve birikime sahip olduğunu belirterek, bunun seçilmek için yeterli olmadığını ifade etti.

Özersay, “ Aday da olabilirim, olmaya da bilirim. Kıbrıs Konusunda uluslararası konjonktür değişebilir. Diğer adayların kim olduğuna da bakacağız. Anketler de yapıyoruz. Değerlendirme yapıp bir karar açıklayacağız” dedi

Özersay, “ Aday olursak, federal çözüm ya da iki devletli çözüm dışında, 3’üncü bir yol ortaya koyacağız. İki devlet ile başlayacak ve zaman içinde evrimsel ortaklığa gidecek, kapısını federal çözüme de kapatmayacak bir model ortaya koyacağız” diye ekledi.