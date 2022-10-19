Özersay: Dar gelirliyle üreticiyi yedi ay boyunca mağdur ettiniz

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, çoklu tarifeye geçilmesi konusunda açıklama yaptı. Kudret Özersay, çoklu tarifeyi kaldırma kararının en baştan yanlış olduğunu söyledi.

Özersay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Az önce yeniden baktım, bu senenin başında Mart ayından bu yana, son yedi aydır defalarca "elektrikte bizim yaptığımız gibi çoklu tarife sistemine geçin" diye çağrı yaptık, "günün farklı saatlerinde imkanı olan daha uygun tarifeden elektrik kullanabilsin" dedik. Yedi ay sonra bugün gayrimeşru hükümetin Başbakanı "çoklu tarife sistemine geri döneceklerini" açıkladı. Çoklu tarifeyi kaldırma kararı en baştan yanlıştı, dinlemediniz kafanızın dikine gittiniz ve dar gelirliyle üreticiyi yedi ay boyunca mağdur ettiniz. Şimdi geri dönüyorsunuz, dönün bakalım, asıl geri dönmeniz gereken yer bu gayrimeşru hükümetin kurulduğu günün öncesidir."

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19/10/2022 10:16