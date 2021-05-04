Özersay, DAÜ'yü ziyaret etti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay beraberindeki heyet ile birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret etti.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette HP Milletvekili Ayşegül Baybars, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Doç. Dr. Serhan Şensoy ve Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, HP Gazimağusa İlçe Başkanı Tolga Özçelik ve HP Gazimağusa Meclis üyesi Hüseyin Tabur da hazır bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Özersay ve Baybars’ın hükümette oldukları dönemde DAÜ’nün daha iyi yerlere gelmesi için birçok konu ile ilgili görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi.

DAÜ olarak pandemi döneminde tasarruf tedbirleri konusunda çalışmalar yaptıklarına değinen Hocanın, pandemi döneminde DAÜ’yü en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını belirtti.

Ziyaret sırasında Prof. Dr. Hocanın, Özersay ve beraberindeki heyete hediye takdiminde bulundu.

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04/05/2021 16:36