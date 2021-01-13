Özersay: Denktaş, toplumuna umut ve cesaret verebilen gerçek bir liderdi

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Özersay mesajında, "Denktaş sadece Cumhurbaşkanımız değil aynı zamanda karanlık bir dönemde toplumuna umut ve cesaret verebilen gerçek bir LİDERDİ" dedi.

Kudret Özersay'ın mesajı:

Mülkiye’de diplomasi alanında eğitim gördüğümüz yıllarda öğrencilere konuşma yapmaya geldiğinde sözlerine gençlere sigara içmemeleri yönündeki nasihatı ile başlamış, kürsü hakimiyetiyle salonu adeta sallamış, ince espri anlayışıyla bezenmiş konuşmasıyla hepimizin pür dikkat kesilmesini sağlamış, diplomasinin ve bu yolla bir halkın hakkını savunmanın ne demek olduğunu o gün hepimize derinden hissettirmişti.

Sonradan kısa süreli olarak uluslararası hukuk danışmanlığını yaptığım dönemde kendisine yazdığım her hukuki görüşün, raporun üzerine el yazısı ile notlar düşen, altını çizen, kenarlarına sorular yazan, bir başka ifadeyle değer verdiğini hissettiren, zaman zaman da takdir ederek teşvik etmek için kısa teşekkür yazıları gönderen rahmetlik Denktaş sadece Cumhurbaşkanımız değil aynı zamanda karanlık bir dönemde toplumuna umut ve cesaret verebilen gerçek bir LİDERDİ.

Kitaplardan öğrendiğimi sandığım diplomasiyi, müzakereyi ve Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türkünün tezlerini bana yaşayarak öğretendir. Zamanla yokluğunun daha da fazla hissedildiğine inanıyorum.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve rahmetle anıyorum.

Bu habere tepkiniz:



13/01/2021 09:10