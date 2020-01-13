Özersay, Denktaş’ın Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Özersay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 8. yılında saygı ve rahmetle andığını belirtti. Özersay, mesajında şunları kaydetti:"Tüm hayatını ailesinden, mesleki yaşamından fedakarlık ederek Kıbrıs Türk Halkına adayan, bu topraklarda var olma mücadelesinde topluma liderlik eden Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Hakkını ödeyemeyiz…"

13/01/2020 10:33