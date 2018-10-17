Özersay: Derdimiz suların ısınması değil soğumasıdır

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk tarafının hiçbir zaman Doğu Akdeniz’de suları ısndırmak için adım atmadığını ve atmayacağını belirterek, “Derdimiz suların ısınması değil soğumasıdır”dedi.

Kudret Özersay, Rum tarafının Güney Kıbrıs’ta bulunan deniz ve hava üssünü farklı ülkelere kullandırttığını belirterek, bu döndemde de ABD ile benzer bir yakınlaşım olduğunu söyledi..

Özersay, bunları yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye Cumuhriyeti ile bölgedeki diğer gelişmeleri de dikkate alarak, bazı tedbirler aldıklarını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, CNN TÜRK’te yayınlanan bir haber programında konuştu.

Özersay Rum tafaının Doğu Akdeniz bölgesinde tek yanlı adımlar atmaya devam ettiği sürece, Kıbrıs Türk tarafının da bunu dengeleyecek bir takım tedbirler almayı sürdüreceğini söyledi.

Özersay, “Bundan daha doğal birşey olamaz. Milli Savunma Bakanı Hulusi akar ve Dışişleri Bakan Çavuşoğlu ile bunları yakından takip edip değerlendiriyor ve tedbirlerimizi alıyoruz. Ancak bunların hepsi kamuoyuna açıklanacak şeyler değil” diye konuştu.

Özersay, Kıbrıs Türk tarafının hiçbir zaman Doğu Akdeniz’de suları ısındırmak için adım atmadığını ve atmayacağını belirterek, “Derdimiz suların ısınması değil soğumasıdır. O yüzden Doğu Akdeniz bölgesinde hep işbirliğine vurgu yaptık. Özellikle enerji ve benzeri konularda hep önerimiz işbirliği üzerine ve en kötü ihtimalle caydırıcılık üzerine oldu” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının muhtemelen bu yıl sonundan önce 10. Parsel’de kazı yaptıracağını da belirten Bakan Kudret Özersay, kazı yapıldığı taktirde Kıbrıs Türk tarafının da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına verdiği Lisans çerçevesinde yine benzer bölgelerde bir kazı çalışması yaptıracağını söyledi.

Özersay, “Bu kazıyı bir şirket aracılılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yapacak” dedi.

Bakan Özersay,“ Yaptığımız, onların yaptığından çok daha farklı birşey değil yaptığımız, adım atmak ve fiilen arazide olmaktır. Yaptığımız, haklarımızın peşinden gitmektir.”ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk tarafının, 2011 yılında Türkiye ile imzalanan Kıta Sahanlığı anlaşmasına kadar, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdenizde yaptığı çalışmaları sadece protesto ettiğini belirten Kudret Özersay, “Bu durum bizim bir miktar geri düşmemize neden oldu. Kıbrıs Rum tarafı Münhasır bölge anlşamaları yaptı. Bölgedeki diğer devletlere Lisans verdi, sismik araştırma yaptı ve kazı noktasına geldi.” Diye konuştu.

Özersay, son dönemde ise Kıbrıs Türk tarafının da bu adımları düzenli bir şekilde attığını ve atmaya devam ettiğini belirterek, Doğu Akdeniz’de şu anda yürütülen politikanın, caydırıcılığı esas alan, ama eşit haklar bağlamında geri düşülmeyecek bir duruş sergilendiğini söyledi.

Bakan Özersay, “Şu anda hem KKTC’nin, hem de TC’nin hak ve menfaatlerini korumayı hedef alan bir duruşa sahipiz ve bunu sürdüreceğiz” dedi

Kıbrıs konusuna da değinen Kudret Özersay, Genel Sekreter Guterres’in sunduğu Kıbrıs Raporunu da değerlendirdi.

Özersay, görüşmelerin 6 başlığı olmasına rağmen, Rum tarafının görüşmelerin güvenlik ve garantiler konusundan dolayı koptuğu gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Özersay bunun hiç haklı tarafı olamyan, yanlış bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Özersay, Kıbrıs Müzakerelerinde özellikle yönetimin ve zenginliklerin paylaşıması anlamında bir sıkıntı olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Kudret Özersay, Kıbrıs Rum tarafının “Gevşek Federasyon” diye orataya koyduğu tezin içeriği hakkında bilgi verdi.

Özersay, Rumların, “Biz aslında sizinle siyasi eşitlik çerçevesinde yönetimi paylaşmaya hazır değiliz. Bu bizi Rumlar olarak rahatsız ediyor. Dolayısıyla daha az yetkiyi paylaşalım. Merkezi Federe Hükümette daha az yetki olsun, kanatlarda daha fazla yetki olsun. Bu gevşek federasyon olarak tanımlanabilir.” gibi bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Bakan Özersay, Kıbrıs Türk tarafının böyle bir yaklaşımı kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

BRT