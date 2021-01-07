Özersay: Devlet mallarına ülke yararına yatırımlar yapılmalı…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 11 Ocak Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen genel kurulda söz alan Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay, hazine mallarının kiralanması ile ilgili yaptığı konuşmada, bu konuda hükümetleri döneminde alınan kararlar ile uygulamaları anlatarak, kendi dönemlerinde yeni kiralama yapmadıklarını kaydetti.

Tarımsal faaliyetlerin engellenmemesi ve ihaleye çıkılmadan devlet mallarının kiralanmaması amacıyla bunu yaptıklarını ifade eden Özersay, yeni hükümete de bu yönde önerilerde bulunduğunu, yasa önerisi sunarken de devlet mallarına ülke yararına yatırımlar yapılması ve keyfi kiralamalara gitmemeye önem verdiklerini anlattı.

Özersay, ancak geçen Ağustos ayında Girne’de 10 yıllık yeni kiralama yapıldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki bu uygulamayı eleştirdi. Özersay, Maliye Bakanlığı’na, yeni kiralama yapılıp yapılmadığını, bu kiralamanın araştırılıp araştırılmayacağını sordu, bu kiralamanın hukuka aykırı yapıldığını söyledi ve bilgi istedi.

Bu kiralamanın iptal edilmesi ve İhale Yasası’nın yenilenmesi çağrısında bulunan Kudret Özersay, devlet mallarının hazine arazilerinin gerçekten devlete, halka, ülkeye katkı sağlayacak şekilde kiralanması gerektiğini vurguladı.

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07/01/2021 18:05