Özersay: Devlete Olan Saygımız Gereği Toplantıya Katıldık

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’taki Kıbrıs görüşmelerine dair bilgilendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıya New York temasları ile yeni yasama yılında meclise dair değerlendirme olmak üzere iki gündem maddesiyle davet edildiklerini açıkladı. New York görüşmelerinin öncesinde fikirlerinin alınmasını daha doğru bulduklarının altını çizen HP lideri, “Devlete olan saygıları” çerçevesinde bugünkü toplantıya katılıp görüşlerini paylaştıklarını söyledi.



“İKİ TARAF ARASINDA İŞ BİRLİĞİNİ ELE ALACAK BİR TEMSİLCİNİN ATANMASINI DOĞRU VE FAYDALI BULUYORUZ”



Kıbrıs meselesinde iki tarafın arasında görüşmelerin başlayabilmesi için bir ortak zeminin şart olduğunu ve şu an iki taraf arasında öyle bir zeminin olmadığını belirten Özersay, şöyle konuştu: “Ortak zemin olmadığı sürece de müzakerelerin başlaması makul değildir. Olumlu olan unsur, görüşmelerin başlaması için değilse bile, iki taraf arasındaki ticari, ekonomik ve diğer insani konularda iş birliği yapılmasına aracılık edecek bir temsilcinin atanacak olması gündemdedir. Bu temsilcinin kime bağlı olacağı, görev ve yetkileri hala tartışılıyor olsa bile biz HP olarak iki taraf arasındaki ilişkileri, teması ve iş birliğini ele alacak bir temsilci atanmasını doğru ve faydalı buluyoruz. Özellikle çevre, sağlık, ticaret ve geçişler konusunda iş birliğinin Kıbrıs Türk halkına da bir nefes aldıracağına inanıyoruz. Örneğin çevreyle ilgili olarak Avrupa Birliği’nin 5 milyar Euro civarında bir miktarı Güney Kıbrıs’a ayırarak temiz enerji için yatırım yapıp destek vermesi sadece Güney Kıbrıs için düşünülmemesi gereken bir şeydir. Burası küçük bir adadır ve ekosistem bir bütündür. Dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta temiz enerjiye geçme çabası devam ederken Kuzey Kıbrıs’ta bizim hala fuel oil ile elektrik üretmeye çalışmamız sadece Kuzey’de çevre kirliliği olup Güney’de olmaması gibi bir durum ortaya çıkarmaz. Bu ve benzeri konularda iş birliği kaçınılmazdır.”



“HÜKÜMET VAR OLDUĞUNU İDDİA EDİYORSA MECLİSİ AÇABİLMELİDİR”



İkinci gündem maddesinin yeni yasama yılı ve meclis toplantıları olduğunu belirten Özersay, “Bizim Halkın Partisi olarak duruşumuz nettir. Eğer hükümet var olduğunu iddia ediyorsa meclisi açabilmelidir. Parlamenter sistemde hükümetler, meclisin desteğini ve güvenoyunu muhafaza edebildiği sürece vardır. Eğer hükümet meclis kapatamıyor, meclisi açamıyorsa zaten malumun ilanı anlamına gelir ve ‘Hükümet yok’ demektir. Bu noktada bize herhangi bir öneri ya da teklif gelmiş değildir. Bu konunun değerlendirmesi, diğer muhalefet partilerinin de mevcudiyetiyle mecliste yapılır. Yarın veya pazartesi, Meclis Başkanı parti başkanlarıyla istişarede bulunur ve o istişareler sonucunda bir değerlendirme yapılır. Gerçek olan şudur, artık meclis desteğine sahip bir hükümet yoktur. Durum ortadayken çok gecikmeden seçimin tarihini netleştirmek ve ülkenin önünü seçimle açmak gerekir” diye konuştu.

30/09/2021 15:04