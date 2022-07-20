Özersay: Devletin itibarını hiçe sayanlara karşı mücadele etmeliyiz

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20/07/2022

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Özersay: Devletin itibarını hiçe sayanlara karşı mücadele etmeliyiz

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için yayıanladığı mesajında şunları söyledi:

" Biz Baba bilmedik…48 yıl önce böyle günde ailemizin büyük bölümünü şehit verdik Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde. Onlar tüm şehitler gibi özgürlüğümüz için onurlu ve cesur bir mücadele verdiler. Bugün onların kemiklerini sızlatmamak için aynı onurlu ve cesur mücadeleyi makam, mevki ve menfaat peşine düşüp kendi onurunu ve devletin itibarını hiçe sayanlara karşı vermeliyiz.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Tüm Şehitlerimizi özlem, saygı ve rahmetle anıyorum.

 

20/07/2022 11:58
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TAGS: kudret özersay
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