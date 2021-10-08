Özersay: Devletin itibarını yerle bir ediyorsunuz

Kudret Özersay: Bakanlık ile diğer Bakanlık polislik oldu

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08/10/2021

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Özersay: Devletin itibarını yerle bir ediyorsunuz

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyadan hükümeti sert bir dille eleştirdi. Kudret Özersay, kurultay için ölü hükümete canlı muamelesi yapıldığını ve devletin itibarının yerle bir edildiğini söyledi. 

Özersay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Önce bir Bakanlık diğer Bakanlığın ELEKTRİĞİNİ kesmekle tehdit etti, sonra bir Bakan diğer Bakanlığı DAVA EDECEĞİNİ duyurdu, bugün de bir Bakanlık ile diğer Bakanlık POLİSLİK OLDU. Devlete inandığınızı söylüyorsunuz ama kurultaylarınız için ölü hükümete canlı muamelesi yapıp devletin itibarını yerle bir ediyorsunuz.

Gidicisiniz, yolcusunuz…

08/10/2021 16:45
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TAGS: kudret özersay, ersan saner, erhan arıklı
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