Özersay: Devletin parasıyla hellim dağıtmaya devam ediyorlar!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ‘ihtiyaçlı ailelere hellim yardımı’ kapsamında UBP örgüt başkanlarının hellim dağıtmaya devam ettiğini söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, UBP örgüt başkanlarının akrabasının yanına giderek hellim verdiklerine dikkat çekerek “Artık ifade verecek şahitler de olduğuna göre bu iş polislik, mahkemelik olacak”

Kudret Özersay’ın açıklaması şu şekilde:

Bu kez fena halde faka bastılar!!!

Bazı UBP örgüt başkanları bu kez bir köyde bula bula benim akrabalarıma gittiler, demek ki devletin parasıyla hellim dağıtmaya devam ediyorlar!

İki hafta önce sorduk, cevap vermekten kaçtılar. Geçen hafta köy isimlerine kadar verdik, yine sustular. Kendi parti bütçelerinden alıyorlarsa hellimlerin ödeme belgesini göstersinler bir zahmet. Ki öyle olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

3 milyon TL ödeyerek alacaklarını söyledikleri hellimleri Bakanlar Kurulu kararında “Çalışma Bakanlığı kanalıyla” “ihtiyaçlı vatandaşlara” vereceklerini karara bağlamışlardı. Kendi aldıkları karara da aykırı şekilde, ihtiyaçlı olup olmadığına bakmaksızın parti örgütleri eliyle dağıtıyorlar, siyasi olarak bunu bile kullanıyorlar.

“Devletin, halkın parasıyla partizanlık”tır bunun adı. Artık ifade verecek şahitler de olduğuna göre bu iş polislik, mahkemelik olacak.

Madem öyle, madem ki hiç yüzünüz kızarmadan bu ayıbı devam ettiriyorsunuz, biz de bir adım daha ileri gideceğiz.

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14/06/2021 10:11