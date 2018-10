Özersay, dış politika konusunda açıklamalarda bulundu

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dış politika konusunda açıklamalarda bulundu.

Özersay, Birleşmiş Milletler’in şekillendirmeye çalıştığı diyalog süreci yanında, gayrı resmi diyalog sürecinin sürdüğünün altını çizdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretinde Rum kesimi de dahil tüm taraflarla herkesin gayrı resmi istişarelerde bulunması yönünde karar alındığını vurgulayarak, “Bu karar alınmışken yapılacak bu ve benzeri gayrı resmi temasların hiç kimsede rahatsızlık oluşturmaması gerekiyor” dedi.

Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve kendisinin gerçekleştirdiği New York ziyareti temaslarına ilişkin bazı eleştirilere de yanıt verdi.

Özersay, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın New York’ta TC yetkilileri ile talep ettiği yapılmamış olan bir görüşme yoktur. Türkiye’nin talep edip de yapılmayan bir görüşme de yoktur.Ortada bir talep bir ret etme yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görüşme talebini gerektirecek bir durum olmadığını da ifade eden Özersay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye geldiğini, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da kısa bir süre önce KKTC’yi ziyaret ettiğini anımsattı.

Özersay, en üst düzeyde ve kısa süre önce görüşmeler yapılmış olması nedeniyle New York’ta yeniden istişare yapılma ihtiyacı hissedilmemiş olabileceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Özersay, suni tartışmalar yaratılarak basın üzerinden TC - KKTC ilişkilerini sorgulatmayı doğru bulmadığının da altını çizdi.

Özersay, BM’nin şekillendirmeye çalıştığı diyalog süreci yanında, gayrı resmi devam eden bir diyalog sürecinin de bu çerçevede devam ettiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın tüm görüşmelerden ve görüşmelerin içeriğinden haberi olduğunu, Çavuşoğlu’nun yaptığı görüşmeler konusunda bilgi akışının söz konusu olduğunu belirterek, “Kimsenin bypass edildiği yoktur” dedi.

BM raporunda yeni fikirlerden bahsedildiğini, gevşek federasyon konusunda HP Genel Başkanı olarak görüşlerini paylaştığını ifade eden Özersay, 50 senelik Kıbrıs müzakerelerinde gelinen noktanın hiç de iç açıcı olmadığını söyledi.

Özersay, “Müzakereleri aynı şekilde devam ettirirsek, kısır döngü devam edecek gibi bir endişemiz vardır. Bunu her platformda söylüyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Özersay, Kıbrıs Rum tarafındaki basına yaptıkları açıklamalara ilişkin de bazı ifadelerinin çarpıtıldığını kaydetti.

Pazar günü Filieftheros gazetesinde özellikle başlıkta bunun yapıldığını kaydeden Özersay, söylediklerine açıklık getirdi.

Özersay, bölgede çatışma yaratma niyetinde olmadıklarına işaret ederek, “Suların ısıtılması değil, soğutulması için çalışıyoruz” dedi.

Özersay, Kıbrıs sorunu ve müzakere süreci konusunda Hükümet ortakları arasında görüş birliktelikleri bulunduğunu, bunun diyaloğu ayakta tutuğunu, Kıbrıs Türkü’nün de gücünün bundan geldiğini ifade etti.

Özersay sonuç alıcı bir müzakere talebinin ortak bir payda olduğuna da işaret etti.

Dışişleri Bakanı Özersay, dış politika konusunda da açıklamalarda bulundu.