Özersay: Doğu Akdeniz'deki hakkımızı yedirtmeyceğiz

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümeti oluşturduktan sonra Dışişleri Bakanı olarak kendini çok daha güçlü hissettiğini söyledi.

Özersay, “Kıbrıs Türkü ve KKTC devleti adına içeride üzerinde görüş birliğine sahip olduğumuz dış politikayı çok daha güçlü, çok daha az tereddütlü biçimde kendinden emin biçimde, cesaretle ortaya koyma fırsatı buldum. Bana kalırsa koalisyonun en büyük gücü özellikle dış politikadaki görüş birliğidir.

Ortak paydada buluşmuş olmaktır. Bir süredir bunun özlemini çekiyorduk. Bunu yapabilmek önemlidir ve memleketin yararındadır. Koalisyonda birlik ve uyum vardır. Zaten memleketin de ihtiyacı olan budur diye düşünüyorum” dedi. Hükümetin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ezber bozan bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirten Özersay, “50 yıldan beridir bir ezber devam ediyor.

İki bölgeli, iki toplumlu federasyon deniliyor ama her iki taraf da bundan başka şey anlıyor. Bunu eğer görüyorsak bu ezberi bozmamız, kırmamız bu ülkede statükoyu kırmak anlamına gelir. Farklı şeyleri konuşmaya hazırız. Bunu söylüyoruz. Bunu cesaretle söyleyebilen bir hükümet olmamız bence önemli” şeklinde konuştu.

Özersay, Kapalı Maraş konusunda daha önce çok şey söylendiğini ama buraya dair bir adım atılamadığını belirterek, şunları kaydetti: “Kapalı Maraş’ın açılması yönünde, insan haklarına saygılı biçimde atmaya başladığımız adımlar bu konuda da ezberi bozduğumuzun göstergesidir. ‘Ben zaten AB üyesiyim, doğal gazı çıkarırım, Kıbrıslı Türklerle anlaşmaya ihtiyaç yok’ diyen, o konforlu durumundan hiç hareket etmeyen Kıbrıs Rum tarafını kımıldatacak, yerinden oynatacak en önemli şey de ezber bozan adımlar atmaktır.”

Doğal gaz konusunda da konuşan Özersay, Türkiye ile birlikte, makul ve mantıklı biçimde adım atıldığını kaydederek, şunları ekledi: “Önümüzdeki hafta doğal gaz konusunda başka gelişmeler de yaşanacak çünkü Doğu Akdeniz bölgesinde Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz.

Bu politikaları kendi kendimize anlatmamızın bir manası yoktur. Bunları dünyanın duymasını sağlamak bir marifettir ve önemlidir. Hükümetimiz birlik içinde hareket ettiği sürece Washington’da, New York’ta, Cenevre’de, dünyanın dört bir tarafında Kıbrıs Türkü’nün cesaretli sesini herkesin duymasını sağlamak hükümet olarak bizim görevimizdir. Bunun yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.” Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Bu ülke hepimizindir. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece Kıbrıs Türkü’nün haklarına hiçbir şekilde halel gelmez. Bu bizim elimizdedir. Felsefemiz çok açıktır. ‘Partim, partin’ demeyeceğiz, ‘memleketim’ diyeceğiz. Hep birlikte diyeceğiz” dedi.

Haber: Rahme Çiftçioğlu-Fotoğraf: Erol Uysal/TAK





04/10/2019 11:56