Özersay: Ekonomide ayakları yere basan bir vizyon ortaya koyduk

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ekonomide yaşananların her kesimi ciddi anlamda olumsuz etkilediğini, ama halkı pahalılıktan korumanın ve bu durumu düzeltmenin mümkün olduğunu belirtti.

TUTDER yetkililerinin Halkın Partisi’ne gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Genel Başkan Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin sivil toplum örgütleri ile istişareleri ve kendi içerisinde yapmış olduğu ekonomik çalışmalar sonucunda ayakları yere basam bir çıkış yolu ortaya koyduğunu vurgulayarak açıklamış oldukları ekonomik pakete dikkat çekti.

Özersay, söz konusu ekonomik paketin ilk maddesinin piyasanın ucuzlatılması ve zamların dizginlenmesi üzerine olduğunu belirterek “piyasada ucuzluğun sağlanması ile ilgili olarak da esasen bizim üzerinde durduğumuz fon ve benzeri yüklerin belli bir süreliğine sıfırlanması ve devletin denetim yapması üzerine kurgulanmıştır” dedi.

Özersay, bu konular ne zaman gündeme gelse, yerli üretim bağlamında da birtakım tartışmaların açıldığını oysa Halkın Partisi’nin bütünlüklü yaklaşıp yerli üretim yapanların da yurt dışından getirdikleri hammadde bağlamında desteklenebileceklerini, dolayısıyla aslında bunun yerli üretime zarar vermeyecek bir şekilde konumlandırılabileceğini tarif ettiğini ifade etti.

“Bu çerçevede gerçekçi, ayakları yere basan bir vizyon ortaya koyduğumuza inanıyoruz” diyen Özersay, “Hükümette olduğumuz dönemde, pandeminin içerisinde yapmış olduğumuz görüşmelerde bizler de fonun yerli üretimin kaliteli, nitelikli bir biçimde, belirli bir süreliğine o kaliteye ulaşması için kullanılabilecek araçlardan birisi olduğunu ama belli bir mantıktan yoksun olan yerli üretimi belli bir kaliteye yönlendirmeyecek olan fonun piyasada pahalılığa sebep olabileceğini birlikte ortaya koymuştuk. Bu yaklaşım bir siyasi irade gerektirir. Halkın Partisi ekonomik paketi ilk açıklayan partidir. Ekonomik paketin ilk maddesi de budur” ifadelerini kullandı.

Özersay, “Zamanında hükümet size yaptığını bize de yaptı. Ekonomik paketin ilk maddesinin doğru olduğunu üstü kapalı bir biçimde kabul etti. ‘Fonları vs. indireceğim, bir çalışma yapacağım’ dedi, ardından sadece çok sınırlı sayıda üründe şaka gibi bir adım atmış oldu. Hiçbir etkisi olmayan, temel tüketim ürünlerini, temelde kapsamayan bir yaklaşım ortaya koydu, kapsamlı bir vizyon ortaya koyamadı, bir adım atamadı. Üstelik de bunu sizlerin kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak için attığınız o adımı da bertaraf eden sizi de demorilize eden bir hamle ile yaptı” şeklinde konuştu.

Kudret Özersay, konuşmasının devamında şöyle dedi: “Çünkü o verilen reklamları dinlediğimde insanların ödemek zorunda olduğu fiyatın üzerindeki kalemleri, o dökümü görmeleri açısından iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum ancak bu; devlet bundan gelir elde etmeyecek anlamında değil elbet ama bunun rasyonel temelde şekillendirilmesi durumunda piyasadaki bu pahalılığın bir miktar dizginlenebileceği ve denetim ile fiyatların ucuzlayabileceği bir ortak akılla şekillendirilmiş oldu” dedi.

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), Halkın Partisi’ni ziyaret etti.

“EKONOMİK KRİZDEN ÇIKIŞ YOLU ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİDİR”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, gerçekçi ve uygulanabilir fikirler üretebilip hayata geçirebilmenin yolunun sektörlerin önde gelenleri ile iş birliği içerisinde çalışmaktan geçtiğini kaydetti.

Ortak aklın önemine dikkat çeken Özersay, Halkın Partisi’nin sivil toplum örgütleri ile her zaman iyi bir diyalog kurduğunu belirterek önümüzdeki dönemde de iyi bir diyalog ve iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

“EKONOMİDE İYİLEŞME İÇİN GEREKEN SİYASİ İRADE BİZDE VAR”

Önemli olanın siyasi anlamda kararlılık gösterebilmek olduğunu söyleyen Özersay, Halkın Partisi’nin daha önce o siyasi kararlılığı gösterdiğini ve hatta bunun için bazı beleler ödediğini anlattı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, şöyle dedi:

“Sektörün içerisinden gelen sizlerin ortaya koyduğu vizyona, bizlerin ortaya koymuş olduğu ekonomik pakete, ertesinde hükümetin bunu kopyalamaya çalışmasına bir bütün olarak bakıldığında aslında çıkış yolu ortadadır.

Biz, STÖ’ler ile muhalefette olduğu gibi şimdi de iş birliği ve diyalog içerisinde çalışmaya hazırız. Gerçekçi ve uygulanabilir fikirler üretebilmenin, hayata geçirebilmenin yolu, o alanın içerisinde önde gelen insanlarla birlikte çalışmaktan geçer. Seçimden sonra Halkın Partisi’nin ülkeyi yöneten pozisyonda olacağını öngörüyoruz. O durumda birlikte çalışıp bunları hayata geçireceğimize inanıyoruz.”

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12/01/2022 10:01