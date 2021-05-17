Özersay: Empozeyle komite kurulmasını desteklemiyoruz

3 buçuk saat gecikmeli açılan meclis genel kurulunda konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, olağan usul, yani Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ne öneriler görüşülmeden ‘olağan dışı’ bir usulü diretmenin kabul edilemez olduğuna işaret etti.

Özersay, UBP’nin ‘empoze’ girişimi yaptığını belirterek, “Benim istediğim olacak yaklaşımında bulunuyorsunuz. Uzlaşma kültürü ile hareket etmek önemlidir” dedi.

Başbakan Ersan Saner’e ‘uzlaşma’ çağrısında bulunan Özersay, HP olarak empoze içeren yaklaşımla AD-HOC komite kurulmasına da destek vermeyeceklerini açıkladı.

Özersay, güvenoyunda aldığı oy sayısı ne olursa olsun, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin toplamda 24 sayıya sahip olduğuna vurgu yaptı.

Özersay bağımsız milletvekilerine de seslenerek “Kendilerini bağımsız adleden milletvekillerine de sormak lazım, siz bağımsız milletvekili misiniz? UBP Milletvekili misiniz?” dedi.

Özersay’ın bu sorularına UBP Milletvekilleri’nden tepki geldi. Bunun üzerine Özersay, “Herhalde Halkın Partisi’nden seçilerek Meclis’e giren milletvekillerine de bu soruyu sorma hakkımız vardır” ifadelerini kullandı.

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17/05/2021 15:13