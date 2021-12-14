Özersay: En çok kadın aday Halkın Partisi’nin listesinde

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, en fazla kadın adayı olan partinin Halkın Partisi olduğunu belirterek, partilerinden 18 kadın adayın seçimde yarışacağını kaydetti.

HP Genel Başkanı Özersay, Havadis Web TV’de Gün Başlarken programına konuk oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Parti prensibinde gençler ve kadınlarla ilgili bir ayrım olmadığını söyleyen Özersay, bugün 3 kadın ve 3 de erkek milletvekili olan partinin bu duruşunun doğru olduğunun görüldüğünü söyledi.

Halkın Partisi’nde toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde hareket edildiğine işaret eden Özersay, partinin karar organlarında kadın ve gençlerin de etkin görevler aldığını belirtti.

Ekonomik kriz hakkında da konuşan Özersay, HP’nin ekonomik çözüm önerileri olduğunu, bu önerilerinin bir an önce uygulanması gerektiğini belirterek, ekonomik krizle ilgili gerçekçi, ayakları yere basan öneriler ortaya koyduklarını kaydetti.

“EN ÖNEMLİ NOKTA PAHALILIĞI DURDURMAK, AŞAĞIYA ÇEKMEK”

Bugün en önemli noktalardan birinin pahalılığı dizginlemek ve aşağıya çekmek olduğuna işaret eden Kudret Özersay, ekonomik krizin en çok dar gelirlileri vurduğunu belirterek, raflarda TL’nin değer kaybı nedeniyle fiyat artışları yaşandığını belirtti. Özersay, ithal temel gıda ve temizlik ürünlerinde dövizi sabitlemek, alınan vergiyi aşağıya çekmek gerektiğini anlatarak, bu ürünlerde alınan fonları da gözden geçirmek gerektiğine ifade etti.

Fiyatlara bir de taşıma ücreti eklendiğini anlatan Özersay, o nedenle de ürünlerin fiyatlarında artış yaşandığını ifade etti.

Raflarda fiyat denetiminin yapılmasının önemine de değinen Özersay, yerli ürünlerle ilgili de yurtdışından alınan hammaddelerin gümrük ve fonlarına ilişkin ucuzlama yapılmasının gerektiğini söyledi.

Maliyenin gelir kaybını dengeleyecek adımların geçiş kapılarında sağlanacak kolaylıkla mümkün olabileceğini anlatan Özersay, yanı başımızdaki en yakın piyasadan döviz girişi sağlanabileceğini ifade etti.

“KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI ORTA VADEDE GELİRLERİ ARTIRIR”

Pahalılığın önlenmesi yanında hayat pahalılığının daha sık maaşlara yansıması ve işverene prim desteği sağlanmasının önemine dikkat çeken Özersay, orta vadede de gelirleri artırmanın bir yolunun kamu-özel işbirliği olduğuna işaret etti. Özersay, telekomünikasyonda, limanlarda ve araç muayene hizmetlerinde uygulanacak kamu-özel ortaklığının orta vadede gelirleri artırabileceğini kaydetti.

Özersay, Elektrik Kurumu’nda ise verimliliği artırmak için ortaya konulan hizmetlerin ayrıştırılmasının elzem olduğuna değindi.

“2018 DE ALINAN KARAR SONRASI DÖVİZLE BORÇLANMALAR AZALDI”

Dövizin artışı ve döviz borcu olan vatandaşlarla ilgili sorulan soruları yanıtlayan Özersay, bankalarla ilgili geçmişte, hükümette oldukları dönemde, bir takım kararlar aldıklarını, buna benzer kararların uygulanabileceğini ifade etti. Özersay, döviz kurunu sabitlenme yönünde söylemlerin gerçekçi olmadığını da ifade ederek, Bankalar Birliği’nin verilerine göre, döviz ile borçlananlarda ciddi azalma görüldüğünü belirtip, bunu da olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Kudret Özersay, dövizle borçlanmaların azalmasını 2018’de yaşanan döviz krizi sonrası hükümette olduklarında aldıkları kararlara bağladı.

En büyük sıkıntının faiz olduğuna da işaret eden Özersay, yapılandırma olsa da faizin ortadan kalkmadığını sadece borcun süresinin uzadığını dile getirdi. Özersay, bugün pahalılığı durdurmak, sıklıkla tüketilen ürünlerde pahalılığı dizginlemek ve aşağıya çekme üzerinde durmak gerektiğini anlattı.

“EURO’YA GEÇTİĞİMİZDE ALIM GÜCÜMÜZ ARTMAYACAK”

Sorulması üzerine Euro’ya geçilmesi ile ilgili de konuşan Kudret Özersay, “Kullandığımız parayı Euro’ya çevirdiğimizde alım gücümüz kendiliğinden artmayacak. Kimse kendini kandırmasın” diyerek, gelirin artmadığı, üretimin olmadığı, katma değer üretilmeyen bir ortamda para birimi değiştirmenin ekonomiyi düzeltmeyeceğini kaydetti.

Özersay, “Mesele sadece TL’nin döviz karşısında değer kaybı değildir. Mesele, dünyada enerji krizi meselesidir. Gıda tedarik zincirinin kopması ile ilgilidir. Navlun fiyatların artmıştır. Dünyada arz talep dengeleri alt üst olmuştur” şeklinde konuştu.

“EN FAZLA KADIN ADAYI OLAN PARTİYİZ”

Halkın Partisi’ndeki kadın adaylar konusunda da değerlendirmede bulunan Özersay, bugüne kadar parti prensibine göre gerek gençler, gerekse kadınlarla ilgili bir ayrım olmadığını, bugün 3 kadın 3 de erkek milletvekili olan partinin bu duruşunun doğru olduğunun da görüldüğünü anlattı.

Özersay, partinin karar organlarında kadın ve gençlerin de etkin görevler aldığına işaret ederek, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde hareket edildiğini söyledi ve bu bilinçle hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Özersay, dünyanın değişimiyle birlikte, ayrımcı zihniyetin de değişmesi gerektiğini ifade etti.

HP’nin bu seçimde 18 kadın adayı olduğunu da belirten Özersay, en fazla kadın adayı olan partinin Halkın Partisi olduğunu da belirtti.

Bu habere tepkiniz:



14/12/2021 17:58