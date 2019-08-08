Özersay: Erenköy Direnişi, özgürlük mücadelesinde bir simgedir

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı aracılığıyla Erenköy Direnişi’nin 55’inci yıldönümü nedeniyle bir masaj yayımladı.

Kudret Özersay, Erenköy Direnişi’nin; farklı siyasi görüşten bir avuç insanın, tüm imkansızlıklara rağmen omuz omuza verip memleketine ve kimliğine sahip çıktığı mücadelede bir simge olduğunu vurguladı.

Özersay mesajında, “Bu uğurda mücadele veren herkese müteşekkiriz, özellikle bugün aramızda olmayanları saygı ve rahmetle anıyoruz. Kıbrıs Türk Halkı sizi hiç bir zaman unutmayacak” ifadelerini kullandı.