Özersay: Erken seçime varız diyenler yan çizdi

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19/10/2021

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Özersay: Erken seçime varız diyenler yan çizdi

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya üzerinden UBP'yi eleştirdi.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

Kaç gündür efelenip 26 Aralık'ta erken seçime varız diyenler bu sabah Meclis'te yapılan toplantıda yan çizdiler. Biz Halkın Partisi olarak 26 Aralık tarihine varız dedik, hem dışarıda, hem de içeride toplantıda. Bugün "bu tarihte seçime var mısınız?" diye sorduğumuzda başka bahaneler dinlemek zorunda kaldık. Bu saatten sonra artık seçimin geciktirilmemesi ve seçim tarihinin belirlenerek ülkenin önüünün açılması gerekir

19/10/2021 13:10
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TAGS: kudret özersay
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