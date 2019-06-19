Özersay: Federal çözüm bu şartlarda mümkün değil

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Haber Kıbrıs Web TV’de yaptığı açıklamada “federal çözümün bu şartlar altında mümkün olmadığını söyledi.

Özersay, Anastasiadis dahil herkesin yeni fikirleri konuşmaya hakkı olduğunu vurgulayarak

Şöyle konuştu: Statüko haline gelmiş alanlara dokunuyoruz, vatandaşın lehine bir değişim olması gerekir, kapsamlı çözüm denilen şey yıllarca denendi, kapsamlı çözümün hayata dokunan kararlar olmalı