Özersay, Feridun’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
Oktay Feridun’un vefatı nedeniyle Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da taziye mesajı paylaştı.
29/09/2019
HK
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Özersay, hayatını kaybeden eski Bakanlardan, Başsavcılardan saygın ve deneyimli hukuk insanı Oktay Feridun’un ölümü dolayısı ile sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Özersay mesajında şu ifadeleri kullandı:“Oktay abi bu toplumun yetiştirdiği en önemli değerlerden birisiydi. Hukuk “dünyasının önde gelen isimlerinden Oktay Feridun’u maalesef yitirdik. Ailesinin ve Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun”.