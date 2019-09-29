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Özersay, Feridun’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Oktay Feridun’un vefatı nedeniyle Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da taziye mesajı paylaştı.

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29/09/2019
HK

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Özersay, Feridun’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Özersay, hayatını kaybeden eski Bakanlardan, Başsavcılardan saygın ve deneyimli hukuk insanı Oktay Feridun’un ölümü dolayısı ile sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Özersay mesajında şu ifadeleri kullandı:“Oktay abi bu toplumun yetiştirdiği en önemli değerlerden birisiydi. Hukuk “dünyasının önde gelen isimlerinden Oktay Feridun’u maalesef yitirdik. Ailesinin ve Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun”.

29/09/2019 18:25

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TAGS: kudret özersay, haber, kıbrıs, Oktay Feridun
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