Özersay: Fikri Ataoğlu delillerin karartılmasına imkan veriyor!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sahte diploma skandalı ile ilgili olarak başlatılan polis soruşturmasında tutuklanan bürokratın Kamu Görevlileri Yasası’na göre derhal görevden uzaklaştırılması gerektiğine dikkat çekti

Özersay “sayın Fikri Ataoğlu durumu geçiştirmeye çalışıyor oysa bu tavrıyla delillerin karartılması ihtimaline imkan veriyor. Düşünebiliyor musunuz hakkında hem sahte diploma iddiasıyla hem de başında bulunduğu fondaki paraları yasalara aykırı olarak kullanmakla ilgili olarak polis soruşturması açılmış ve devam eden birisini o koltukta tutmaya devam ediyorlar. Bu olacak şey değildir. Polis soruşturmalarının selameti açısından yasada belirtildiği şekilde bu bürokratın geçici olarak görevden alınması gerekir” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi olarak daha üç hafta önce aynı şahısla ilgili Polise şikayette bulunduklarını ve kooperatif tasarruf mevduatı sigorta fonuyla ilgili olarak yasalara aykırı işlemler yapıldığı için bir polis soruşturması başlatıldığını anımsatan Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Fikri Ataoğlu kendi atadığı üst düzey bürokratı SAHTE DİPLOMA iddiası ile tutuklanıp hakkında cezai soruşturma başlatıldığı için ADIM ATACAĞINA ne demiş? “ön yargılı şekilde bir şey söylemek çok da doğru değil!!!”.

Bu olay ortaya çıktıktan sonra adı geçen kamu görevlisi başta olmak üzere TEK BİR KİŞİ BİLE çıkıp “hayır be arkadaş BU DİPLOMA SAHTE DEĞİLDİ” dedi mi? Bu saat oldu, tek bir kişi bile aksini söyleyebildi mi? HAYIR

Bu olay ortaya çıktıktan sonra adı geçen kamu görevlisi başta olmak üzere TEK BİR KİŞİ BİLE çıkıp “diploma sahteydi AMA TEDAVÜLE SÜRÜLMEDİ, yani bir menfaat elde etmek için kullanılmadı, mesela maaş artışı için kullanılmadı” dedi mi? Bu saat oldu, tek bir kişi bile bunu söyleyebildi mi? HAYIR

OYSA Kamu Görevlileri Yasası 102. Maddesi çok açıktır: “Hakkında…CEZAİ KOVUŞTURMA AÇILAN kamu görevlilerinin devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda görevleri başında kalmalarında SAKINCA GÖRÜLMESİ HALİNDE..” ilgili kamu görevlisi geçici olarak görevinden uzaklaştırılabilir.

Bu görevden uzaklaştırma hem kamu polis soruşturmasının selameti ve daha rahat yürütülebilmesi, hem evrak, belge, delil gizlenmesinin önlenmesi hem de kamu hizmetlerinin tehlikeye atılmaması açısından ÖNEMLİ ve GEREKLİDİR!

Sayın Fikri Ataoğlu’na soruyoruz:

Bahse konu sahte diploma olayına karışan bürokratınızın hakkındaki polis soruşturması sürerken Kooperatif şirketler mukayyidi olarak GÖREVDE KALMASINDA siz sakınca görmüyor musunuz gerçekten?

Yasaya göre Mukayyit ne görev yapar biliyor musunuz? BU ülkedeki kooperatiflerin TESCİLİNİ, TEFTİŞİNİ, MALİ DENETİMİNİ VE TASFİYESİNİ yapma yetkisine sahiptir. Sizce bu kadar kapsamlı ve önemli bir yetki kullanabilen bir kişi YARIN MAHKEME KARARIYLA BU SUÇU İŞLEDİĞİ KESİNLEŞİRSE bu süre zarfında sahte evrak işi yapan birisinin bu kadar önemli yetkiler kullanıp şaibeli işler yapması ihtimalini, RİSKİNİ yaratmış olmuyor musunuz?

Kaldı ki aynı bürokrat hakkında BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI FONDAN yasalara aykırı şekilde Demokrat Parti kontrolündeki diğer kurumlara yasadışı PARA AKTARIMI yaptığı gerekçesiyle POLİS SORUŞTURMASI devam ediyor. Siz bu şahsı geçici olarak dahi olsa görevden almazsanız ve bugün gidip görevinin başına geçerse devam eden her iki soruşturmayla ilgili olarak DELİL KARARTMA (illa ki yapacak demiyorum) ihtimalini NASIL GÖZ ARDI EDERSİNİZ???