Özersay: ''Geçti Bor'un pazarı, Meclis'teki fiili işgale karşı çıkılmalıydı!''

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin kurulmasının üzerinden iki buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen, hükümete karşı Meclis’te yeterli tepki gösterilmediğini belirtti.

Özersay, halkın iradesinin "fiili işgali" olarak nitelendirdiği bu sürece, başından itibaren muhalefetin sessiz kaldığını ve durumu kabullendiğini vurguladı.

Özersay, Meclis Başkanlığı için süren tartışmaları eleştirerek, hükümet ve muhalefetin bu noktada bile "fiili işgal" endişesiyle hareket ettiğine dikkat çekti. "Bugün Ziya Bey’in Meclis Başkanlığı için mücadele verilirken, iki buçuk yıl önce Ünal Bey’in Başbakanlığına karşı çıkılmalı, halkın iradesine sahip çıkılmalıydı. Artık geçti, Bor’un pazarı…" diyerek mevcut durumu eleştirdi. Özersay, hükümete ve muhalefete bu sessizliği nedeniyle yüklenerek, halkın gerçek iradesini temsil etme çağrısında bulundu.