Özersay:Geniş tabanlı bir hükümet kurulmalıdır

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, seçim kararı alırken parti içi anlaşmazlıkları değil, toplumun yararını esas almak gerektiğini belirterek, “Halkın gündemi seçim değil, geçimdir” dedi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, televizyon programına katılarak, gündemi değerlendiren Özersay, Halkın Partisi olarak toplum menfaatine göre hareket etmeyi doğru bulduklarını, kimsenin seçimden kaçmayacağını ancak daha öncelikli konular olduğunu belirtti.

Özersay, “toplumun menfaatine olan nedir” diye sorulması gerektiğini ifade ederek, partilerin kendi menfaatine göre yaklaşım sergilemesinin doğru olmadığını kaydetti.

Halkın, insanların hayatlarını idame ettirme konusunda sıkıntı çektiğini, sağlıklarıyla ilgili endişeleri olduğunu ifade eden Özersay, “Çünkü sağlık sistemimiz yorulmaya başladı. Bazı sağlık servisleri devre dışı kalmaya başladı” diye konuştu.

Ülkede toplumun birinci önceliğinin aşılama meselesi olduğuna işaret eden Özersay, aşılama yapılırsa, öğrencilerin ülkeye gelebileceğini, esnafın da iş yapabileceğini ifade etti ve “Önce öğrencilerin gelişini bir sağlayın, ekonomik olarak nefes alalım, önümüzü görebilelim” dedi.

Sağlık ve aşılama ile ilgili planlamanın gerekli olduğunu ifade eden Özersay, bütçenin geçmesi, asgari ücretin belirlenmesi yanında Seçim Halk Oylaması Yasası’nın da seçime gidilmeden değişmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner’in, “muhalafete değil, kendi partililerine ve koalisyon ortaklarına rest olarak erken seçim hamlesini yaptığını” söyleyen Özersay, “Hükümet zaten seçim hükümetiydi ama önce sorumluluklarımızı yapmamız gerekir. Bu yaşananlar bize, toplumda ve koalisyonu kuran partilerin kendi içinde karşılığı olmayan hükümetlerin ömrünün de kısa olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“GENİŞ TABANLI BİR UZLAŞI HÜKÜMETİ KURULMALIDIR”

HP Milletvekili Kudret Özersay, mevcut hükümetin devam edememesi durumunda yapılacak en doğru şeyin geniş tabanlı ve toplumda karşılığı olan bir “uzlaşı hükümeti” kurmak olduğunu belirtti.

Özersay, “Geniş tabanlı bir uzlaşı hükümeti kurulursa gereken yasal değişiklikler, asgari ücret ve bütçe konusu da halledilir, aşılama meselesi de netleşir, toplum biraz rahatlar, önünü görebilir. Onun ertesinde de seçime gidilir. Ülkenin yararına olan budur. Kararları verirken parti içi kavgalar, kişisel çekişmeler değil, toplumun yararına göre hareket etmek gerekir” diye konuştu.

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13/01/2021 10:25