Özersay: Girişimlerimiz sonuç verdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs ile yapılan suçlu değişiminin güneydeki muhatabı Andreas Mavroyannis’le yapılan gayri resmi görüşmeler sonucu olduğunu açıkladı. BRT’de yayınlanan bir programa telefon ile bağlanan Özersay, suçlu değişiminin uzun süren görüşmeler sonucunda BM’nin aracılığıyla gerçekleştiğini kaydetti.

Özersay, Birleşmiş Milletler aracılığı ile Kıbrıs Rum tarafıyla kurmuş olduğu diyalog sonucunda Hasan Işık Özgöçmen’in cinayet zanlısının iade edildiğine vurgu yaptı.

Özersay, bugüne kadar teknik komite üzerinden sadece bilgi değişimi yapıldığını, zanlıların ve suçluların karşılıklı olarak verilmesi ve alınmasının gerçekleşmediğini söyleyerek bunun sıkıntı yarattığını belirtti.

Özeray, Güney Kıbrıs ile diyaloğunun devam edeceğini ifade ederek, taraflar arasında benzer işbirliklerinin devam edeceğinin altını çizdi. Özersay, suçlu değişimine katkı koyan herkese teşekkür ederek bu durumun siyasi olarak istismar edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Bu konu bakanlığımız üzerinden bizim yürüttüğümüz bir takım görüşmeler sonucu elde edilen bir sonuçtur. Aylar önce, bir önceki hükümet döneminde hükümet adına bir sorumluluk üstlenerek Kıbrıs Rum tarafı ile kurmuş olduğum diyalog sonunca elde edilen bir sonuçtur. Bugüne kadar çoğu zaman teknik komite üzerinden sadece bilgi değişimi yapılabiliyordu.

Zanlıların veya suçluların karşılıklı olarak verilmesi veya alınması durumu gerçekleştirilemiyordu. Bu sıkıntı yaratıyordu. Biz özellikle Kıbrıs Rum tarafında muhatabım ile kurmuş olduğum diyalogla aylar sonra böyle bir sonuca varabildik.

Bu durum siyasi olarak istismar edilmemeli. Bu bir tür gayri remi uzlaşının sonucunda çıkan işbirliğidir. İki taraf belirli bazı konularda kamu yararı söz konusu olan her iki tarafın da lehine olan konularda diyalog kurmalı ve işbirliği yapabilmeli. Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile bir süredir bu konuda ve başka konularda diyalog halindeydik. Bundan sonrası içinde özellikle yabancı uyruklu olan adanın bir tarafında suç işleyip diğer tarafına kaçan kişilerin bu şekilde adalete teslim edilmesi için buna benzer iş birliklerinin devam etmesi çabasını ortaya koyacağız ve buna benzer konularda yol kat edebilmek için bu diyaloğu sürdüreceğiz. Mavroyannis’e bu bağlamda Kıbrıs Rum tarafına ve BM yetkililerine ve aynı zamanda bakanlık personelime böyle bir sonucun elde edilmesi bağlamında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

İş birliğinin önü açıldı!

Kıbrıs’ın kuzeyinde İskele'de Hasan Işık Özgöçmen'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak aranan ve Limasol’da tutuklanan Pakistan uyruklu Muhammad Salman ile Kıbrıs’ın güneyinde 2018 yılı Şubat ayı içerisinde işledikleri cinayetin ardından kuzeye kaçarak Tatlısu’da alınan ihbar üzerine yakalanan Gürcü asıllı 4 zanlı bugün ara bölgede takas edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bir süredir iki taraf arasında işbirliği yapılmasına dönük görüş ortaya koyup, girişimlerde bulunuyordu. Özersay’ın Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’le yaptığı görüşmelerle elde edilen sonuç bu arayışların ilk adımı olarak değerlendirilebilir.