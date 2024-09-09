Özersay: “Girne Gümrük’te başlatılan denetim neden durduruldu?”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Tarım Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nde geçmiş dönemde yapılan yasalara aykırı ek mesai ve tahsisatlarla ilgili konuyu kamuoyunun gündemine getirmeleri ertesinde devletin zarara uğratıldığının ve bazı kişilerin haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini ve adli soruşturma da başlatıldığını vurgulayarak “bu gelişme ertesinde bize haksız mesailer ve tahsisatlarla ilgili olarak çeşitli dairelerden çok sayıda ihbar ve şikayet geliyor. Maliye Bakanlığının Tarım Bakanlığı örneğinde olduğu gibi diğer dairelerdeki şikayetleri de dikkate alması ve bu konuların üzerine gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin Girne gümrüğünde Maliye Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan ve bu konuları ilgilendiren denetimlerin neden durdurulduğunun kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz” dedi. Özersay açıklamasında “kamuda ek mesaiye kalmadan, hatta normal mesai saatlerini bile ek mesai olarak göstererek, mesai yerine hiç gitmeden fazladan maaş çekenler bulunduğuna, bazı müdürlerin bu konuları biliyor olmalarına rağmen göz yumduklarına dair ihbarlar var. Maliye Bakanlığı bu konuların üzerine gitme kararlılığına sahipse bize gelen şikayet ve ihbarları kendileriyle paylaşmaya hazırız. Öyle bir durumda Bakanlığın Maliye Teftiş üzerinden gerekli araştırma ve incelemeleri yapması gerekecektir” dedi.



“GİRNE GÜMRÜK’TE BAŞLATILAN DENETİM NEDEN DURDURULDU?”



Bir süre önce Maliye Bakanlığı bünyesindeki denetim mekanizmasının Girne Limanındaki gümrük biriminde yasalara aykırı ek mesai iddiaları konusunda denetim yapmaya başladığını ancak daha sonra bu denetimin siyasi müdahale ile durdurulduğunu öğrendiklerini açıklayan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bu denetimin neden durdurulduğunu sordu. Özersay açıklamasında “Girne gümrükte UBP Girne Kadın Kolları başkanına yakınlığı ile bilinen bazı isimlerin korunması, kayrılması için bu denetimin durdurulduğu yönünde gelen bilgiler vardır. Bu iddiaların doğru olup olmadığını sayın Maliye Bakanı’nın araştırmasını talep ediyoruz. Bu ve benzeri denetimler son derece önemlidir çünkü söz konusu olan şey halkımızın vergilerinden elde edilen paralardır. Devlet maliyesinden fazladan haksız yere çekilecek bir TL bile kabul edilemez çünkü bahse konu olan şey Halkın parasıdır. Maliye Bakanı bugüne kadar gündeme getirdiğimiz konulara duyarsız kalmamıştır bu konuda da duyarsız kalmayarak kamuoyuna bilgi verecektir diye düşünüyoruz. Evet Girne gümrüğünde böyle bir denetim başlatılmış mıydı ve sonradan hangi gerekçeyle bu denetim durduruldu? Bu sorunun yanıtını merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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