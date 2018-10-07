Özersay GKK ve KTBK birlikleri hakkında da girişim yaptıklarını açıkladı
07/10/2018
Yenidüzen’e konuşan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Mağusa’daki BM kampından önce kentlerin içinde kalan bazı GKK ve KTBK birlikleri hakkında da girişim yaptıklarını açıkladı
Özersay “Bir kentteki yerleşim alanlarının genişlemesi sonucunda herhangi bir askeri birlik kentin ortasında kaldıysa ve o yer stratejik açıdan önemli değilse ozaman onu başka yere aktarmak çağdaş bir yaklışımdır” dedi.
Kaynak: Yenidüzen