Özersay Görüşme Sonrası Açıklama Yaptı

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümet ortaklarıyla gerçekleştirdiği toplantının istişare ve koordine açısından son derece yararlı geçtiğini kaydetti.

Akıncı’nın hükümet ortaklarıyla bir araya geldiği haftalık olağan toplantısı tamamlandı. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından basına açıklama yapan Kudret Özersay, bugünkü toplantının rutin toplantılardan olduğunu kaydederek, toplantı gündeminde 10-12 madde bulunduğunu anlattı.

“ZAMAN ZAMAN KOORDİNASYONA İHTİYAÇ OLUYOR”

“Özellikle ülkenin yönetimiyle ilgili olarak çeşitli konularda daha net adımlar atabilmek için zaman zaman koordinasyon ihtiyacı oluyor” diyen Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında bunları ele aldıklarını kaydetti.

Toplantıda, bu bağlamda bazı kararlar ürettiklerini söyleyen Özersay, ayrı ayrı konularda bazı görevler üstlendiklerini de belirtti. Özersay toplantının bu açıdan son derece yararlı geçtiğini kaydetti.

Gündem maddelerinin sorulması üzerine ele alınan başlıklar arasında uluslararası boyutu olan konular ve daha önceki toplantılarda ele alınan başlıklarla ilgili gelinen aşamaların bulunduğunu kaydeden Özersay bazı konularla ilgili adım atabilmek için seçim yasaklarının geçmesi gerektiğini, bu konularla ilgili takvimlendirme yaptıklarını söyledi.

Özersay toplantının istişare ve koordine açısından son derece yararlı olduğunu sözlerine ekledi.