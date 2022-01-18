Özersay: Grubu olan partilerle uzun soluklu bir hükümet kurmalıyız

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin seçimle ilgili ne olacağı sorusunu yanıtlayan Özersay, “Son 10 gündür seçimlere ilgi arttı. Hükümetteyken ülkede yaşanan sorunlardan dolayı ve iki kez hükümette olmamızdan dolayı parti yıpranmıştı. Son 1 yıldır Halkın Partisi toparlanıyor. Muhalefetteyken yapıcı olduk. Geçen seçimdeki gibi sıralama aynı olacak ancak oranlar ne olur bilemem” dedi.

Yeterli sayıda olmayan milletvekillerinin mecliste komitelerinde grup oluşturamadığına dikkat çeken Özersay, “Hükümet kurulma çalışmaları döneminde geniş tabanlı bir hükümet çağrısı yaptık. UBP ile tekrar hükümeti kurabileceğimizi söyledik ancak sonu alamadık. Kurultaya yönelik bir azınlık hükümet kuruldu. Grubu olmayan partilerle başarılı olunamıyor ve sonuç alınamıyor” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki sistemsizlik nedeniyle insanların kişisel menfaatler üzerinden hareket ettiğine vurgu yapan Özersay, “Bu sistemsizliği yaratan UBP’dir. İnsanlar, işlerinin olabilmesi için toplumsal değil, bireysel düşünerek oy veriyor. Bu nedenle siyaset yozlaşıyor” şeklinde konuştu.

Yeni kurulduktan sonra ilk kez seçime girdiklerini ve 9 milletvekili çıkardıklarında sistemi değişemeyecekleri için üzüldüklerini anlatan Özersay, “9 milletvekili ile sistemi değişemezdik ancak değişim için dokunuşlar yapabildik” dedi.

Sistemi değişemediniz eleştirisini yanıtlayan Özersay, “Katılmıyorum Şeker Sigorta’yı batak bir halde aldık, önlemler aldık ve 5 milyon TL kara geçirdik. Merkez Bankası yönetim kuruluna atanma kriterlerini değiştirdik. Biz hükümetten gittikten sonra bu değişimlerden dolayı müdahalelerde bulunamadılar. Kalkınma bankasında da hükümetteyken uyguladık ancak gidince olanlar ortada. Müşavirliği geriye dönülmemek üzere kaldırdık. Başbakanın hesap verebilirliğini sağlamak için dokunulmazlığını kaldırdık ” ifadelerini kullandı.

Özeleştiriyi yapan tek parti olduklarına dikkat çeken Özersay, “Hatlarımız ve eksikliklerimiz oldu. Ders çıkardık. Uzun ömürlü koalisyon için uğraşacağız. Hükümetin devamı için çaba sarf edilebilirdi. Geçmişten ders aldık hükümet bozma konusunda daha soğukkanlı davranmalıyız. Uzun soluklu bir hükümet kurmalıyız. Bakanlıklarda saatlerce vakit harcayarak yaptığımız değişiklikleri halka daha iyi anlatmalıyız” dedi.

Geçmişten geleceğe dersler çıkardıklarını dile getiren Özersay, "Halkın Partisi kurulurken, eski siyasetçilerin yer almaması ve popüler kişilerin olması ile ilgili talepler geldiğine işaret eden Özersay, “ Belirlenen adaylar ağırlıklı partinin içinden gelenlerdir. Dışarıdan da çok tanınmış ve popüler birileri yoktur” diye konuştu.

6 yıllık genç ve tecrübeli bir parti oldukların vurgu yapan Özersay, neredeyse tüm partilerle hükümet kurduklarını ve tecrübe kazandıklarını kaydetti.

Online seyrüsefer ödemesinin bu ülkede bir devrim olduğunu aktaran Özersay, “9 milletvekilimiz vardı. Hedeflerimizin daha uzun sürede gerçekleşeceğini tecrübe ettik. Koyduğumuz hedefler gerçekleşebilecek değildi. Öncelik listesi koyduk yapabileceklerimizi yaptık, yapamadıklarımızı da yapacağız” dedi.

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18/01/2022 10:38