Özersay: Guduru gidiliyor, sosyal adaletsizlik körükleniyor!

Halkın Partisi (HP) genel başkanı Kudret Özersay, asgari ücrete hayat pahalılığı altında yapılan artışa sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Özersay, “Gayrimeşru hükümet guduru gitmeye, geri dönülmez, sonradan telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye devam ediyor…” ifadelerini kullandı.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Asgari ücret %56 yerine %41 oranında artınca bundan özel sektör çalışanları yanında devletten maaş benzeri katkı alan bazı başka toplum kesimleri de OLUMSUZ ETKİLENDİ.

1) Bir işi olmayan ya da çalışamayacak durumda olan engelli bireylere verilen ödenek ASGARİ ÜCRETİN BELİRLİ BİR YÜZDELİĞİ (evlilik ve çocuk durumuna göre asgari ücretin %50’si, %60’ı gibi) şeklinde hesaplanır. Bu durumda bir asgari ücretin yarısı civarında katkı alan engelli bireylerin aldıkları katkı da hayat pahalılığı oranında (%56) DEĞİL, sadece %41 oranında artacak. %15 oranında bir FARK.

2) Yine asgari ücretin belirli oranında hesaplanan öğrenci bursları da hayat pahalılığı oranında değil daha düşük oranda artırılacak.

3) Sosyal yardım alan vatandaşlarımızın devletten aldıkları katkının miktarı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. Temmuz ayında Bakanlar Kurulu kararıyla 2022 sonuna kadar %50 oranında artırıldı, gayrimeşru hükümet bunu yaparken TÜFE’ye gönderme yaptı. Oysa kamuda çalışanların maaşları hayat pahalılığı dikkate alınarak önce 2022 başında (Ocak-Haziran için) %37, daha sonra da %56 oranında iki kez yani toplamda 2022 yılı için yaklaşık %94 oranında artırıldı. Yani sosyal yardım olarak verilen ve asgari ücretin çok altında kalan yardım SADECE %50 oranında artırılırken, kamuda maaşlar 2022’de %94 oranında artırılıyor. %50 nere, %94 nere. %44 oranında bir FARK.

Bu, olağan olarak SOSYAL DEVLET anlayışıyla devletin az da olsa destek verdiği kesimlerin alım güçlerinin hayat pahalılığı karşısında ERİMESİNE GÖZ YUMULMASIDIR. Yani sadece kamu ile özel arasındaki uçurum derinleşmedi ama aynı zamanda kamudan maaş alan kesimler ile kamudan destek alan kesimler arasındaki fark da daha da derinleştirilmiş oldu.

Gayrimeşru hükümet GUDURU GİTMEYE, geri dönülmez, SONRADAN TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLAR vermeye devam ediyor..

Ve ortada normal bir hükümet varMIŞ gibi yapıp, ona normal bir hükümet muamelesi yapıp Meclis'te olağan muhalefet yöntemleriyle ülkeye fayda sağlanacağını düşünmek bir yanılgıdır. Bu hükümetten bu memleketin bir an önce kurtarılması ve iradenin yenilenmesi şarttır. Aksi halde zaman geçtikçe kurtarılacak bir memleket ve devlet kalmayacaktır.

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29/07/2022 19:01